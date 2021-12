V lednu přijali policisté na lince 158 volaní od muže z Písku, že měl nehodu na jízdním kole a zraněnou hlavu. Z hovoru nakonec vyplynulo, že nehoda byla před několika lety a muži při operaci po nehodě do hlavy umístili nahrávací a sledovací elektroniku. Díky této technologii vidí a odhaluje konspirativní trestnou činnost. Hlasy v hlavě mu také říkají, co všechno má sledovat. Muž nebyl podle hlasu ani rozrušený, ani agresivní, policisté jej proto odkázali na lékařskou pomoc s tím, že lékaři nejlépe odhalí co má v hlavě za „techniku“ a pomůžou mu.