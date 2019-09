Chýnovští pamatují dokonce doby, kdy o jejich chrup pečovali hned dva odborníci. Po revoluci zůstal pouze jeden stomatolog, Petr Chrášťanský, který vloni ze zdravotních důvodů odešel do předčasného důchodu.

Místostarosta Evžen Zadražil prozradil, že měl na dva a půl tisíce klientů. „Zubař u nás schází moc, i když stomatologická komora tvrdí, že jsou na tom jinde daleko hůře,“ postěžoval si.

NEPŘÍZNIVÝ VÝVOJ

Na Táborsku nyní ordinuje 58 zubních specialistů, s tím že na jednoho v průměru připadá 1800 pacientů. Podle tiskové mluvčí Oblastní stomatologické komory v Českých Budějovicích Milady Hálkové není zatím v okrese stav kritický. „Výhledově pozitivní není věk stomatologů, více než polovina z nich je totiž v důchodovém věku. Budoucí vývoj proto nevypadá vůbec dobře,“ uvedla.

Více než rok v chýnovském zdravotnickém středisku zeje plně vybavená ordinace prázdnotou. „Je to opravdu škoda, protože bývalý zubař je ochoten ji svému nástupci pronajmout či odprodat,“ sdělil místostarosta.

Město chce jít navíc případnému zájemci naproti. „Můžeme ho podpořit finančně či mu nabídnout městský byt,“ naznačil.

Spádová oblast je kolem šesti tisíc lidí. „Mnoho občanů už situace donutila najít si zubaře v jiné lokalitě. Vím o lidech, co dojíždí do Českých Budějovic nebo až do Prahy,“ upřesnil další fakta.

ZMĚNA SE PODAŘILA

Trend je v praxi běžný a problematický stav je v celé republice. To potvrdila i Jiřina Sedláčková, která zubaře po počátečních peripetiích změnila. „Chtěla jsem si najít jiného, protože jsem začala studovat daleko od domova a dojíždění bylo složité. Hledá se opravdu špatně, většina ordinací má stop stav nebo bere jen rodinné příslušníky. Nakonec se mi však podařilo přehlásit se do Prahy,“ informovala studentka vysoké školy.

V Chýnově dle místostarosty na řešení vzniklého problému intenzivně pracují. „Situace je špatná. Byli bychom vděční třeba i za lékaře na částečný úvazek, který by k nám dojížděl. Pomohlo by i to, kdyby sloužil třeba dva dny v týdnu,“ navrhl možné řešení Evžen Zadražil.