Chýnovský domov se rozroste o stovku obyvatel

Na Táborsku schází pobytová kapacita pro seniory. Jihočeský kraj plánuje přístavbu Domova pro seniory v Chýnově o nový pavilon. Ubytování zde zajistí téměř stovce lidí.

Malebný zámek nyní obývá na 77 seniorů, do tří let by v novém pavilonu mělo bydlet ještě dalších 96 lidí. | Foto: Deník / Lenka Pospíšilová

Podle náměstka hejtmanky Josefa Knota se kraj díky Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb snaží vyhovět potřebám seniorů do optimální výše. „V Chýnově by mělo jít kromě klasických lůžek, také o ty pro domov se zvláštním režimem. Chybí totiž místa pro jihočeské občany trpící Alzheimerovou chorobou,“ zdůvodnil výběr zařízení. POMŮŽE DOTACE Hrubý odhad nákladů na stavbu pavilonu 210 milionů počítá s finanční pomocí z Ministerstva práce a sociálních věcí. „Výše dotace je však otázkou hodnocení projektu budoucím donátorem. Je předčasné predikovat konkrétní čísla,“ vysvětlil. I chýnovské zastupitele rozhodnutí kraje potěšilo. „Péče o seniory u nás má totiž dlouholetou tradici. Vedení domova se o provoz i klienty stará velice profesionálně,“ zhodnotil místostarosta Evžen Zadražil. V novostavbě, která vyroste do září 2022 na zelené louce mezi zámkem a novou tělocvičnou, seniory čekají volnočasové aktivity i rehabilitační prostory. Stávající prostory jsou po nedávané rekonstrukci. „Jsou čisté a prosvětlené. Klienti tam žijí komfortně. Jsem přesvědčen, že nejinak to bude v případě nových prostor,“ věří. Před samotnou výstavbou lokalitu zkoumají archeologové, řeší se nezbytné formality, ale už nyní se ví, že novostavba zapadne do současné zástavby. „Objekt jako takový nenaruší ráz náměstí, protože ubytovací pavilon bude směrován na druhou stranu s výhledem na přilehlý rybník a les,“ řekl Evžen Zadražil. PŘESUN Z BUDISLAVI Sociální zařízení, které v tamním zámku sídlí již od roku 1958, tak téměř zdvojnásobí svou kapacitu. Přibude celkem 96 lůžek. Více jak polovinu z nich však pokryjí současní klienti domova v Budislavi, který se v létě s chýnovským sloučil. „Nachází se tam čtyřicet klientů v nevyhovujících vícelůžkových pokojích, kteří se k nám po dokončení přesunou,“ vysvětlila ředitelka domova Jana Zadražilová. OČEKÁVANÉ VÝHODY Podle ní zde najdou uplatnění asi tři desítky pracovníku z řad ošetřovatelského personálu. Místostarosty nalezl také další výhody. „Určitě to znamená nejen nové pracovní příležitosti, ale i určitou kupní sílu pro místní zařízení a obchody, potažmo i oživení cestovního ruchu. Za klienty domova přijíždějí příbuzní a jistě mnoho z nich využije příležitost třeba k návštěvě Chýnovské jeskyně, ateliéru sochaře Františka Bílka nebo okolní přírody,“ shrnul možnosti. Čtěte také: Chýnovský zámek ubytuje více seniorů Přečíst článek ›

Autor: Lenka Pospíšilová