Navštívit lze například táborské středověké podzemí spadající pod Husitské muzeum, které nabízí stálou teplotu od 8 do 10 stupňů Celsia. Prohlídka zde trvá od 30 do 50 minut. Otevřeno je denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin, poslední prohlídka začíná v 16 hodin. Za vstup platí dospělí 80 korun, děti 60 korun.

Středověké podzemí v Táboře.Zdroj: Archiv Husitského muzea, Zdeněk Prchlík