Už v sobotu 18. září Chýnovští oslaví významné jubileum, přímo na Gabrielově náměstí se uskuteční oslavy města při příležitosti 1040 let od první písemné zmínky v Kosmově kronice České.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.