Závodit se bude v kategoriích Motokros+enduro, Trial, ČZ a Děti do 15-ti let. "Tento podnik bude po loňské pauze, způsobené vládními nařízeními, opět velkou výzvou pro motocyklové závodníky z nejrůznějších motocyklových disciplín z celé republiky," uvedl za pořádající Motosport Chýnov Evžen Zadražil.

Vítězství popáté v řadě v hlavní a vždy nejpočetněji obsazené kategorii Motokros+enduro přijede obhajovat mnohonásobný mezinárodní mistr ČR v motokrosu a úspěšný jezdec dakarské rallye Martin Michek z týmu HT Group Racing.

"Nebude to ale rozhodně mít jednoduché. Zkušený hardendurový závodník Roman Körber z pořádajícího Motosportu Chýnov totiž jízdu do strmého vrchu také velice dobře ovládá," dodal.

Zajímavé také bude podle jeho mínění sledovat technické výjezdy trialistů, kde je hlavním favoritem juniorský mistr Evropy, mistr ČR a lídr španělského mistráku v této disciplíně David Fabián. Do kopce se vydají též historické stroje ČZ a Jawa, s kterými kdysi tento podnik začínal.

"Překvapivé bývají též výjezdy těch nejmenších, tedy dětí v kategorii do 15-ti let, kteří do kopce startují jako jediné s rozjezdem a jejichž odvážné pokusy vždy doprovází vydatný aplaus diváků," láká na závody Evžen Zadražil.

Chybět nebude ani tradičně bohaté občerstvení, rozhovory se zajímavými osobnostmi, autogramiády slavných závodníků a běh dětí do vrchu během odpoledních přestávek. Parkování pro diváky je k dispozici zdarma na louce naproti čerpací stanici. Diváci na motocyklech mohou parkovat přímo v areálu. Trénink v Chýnově začíná v 9.30 hod., závod pak ve 13.00 hod. Vstupné činí 100 korun, děti do patnácti let mají vstup zdarma.