Táborská obecně prospěšná společnost Cheroin se i letos dostala se svými svěřenci do grantové výzvy Bertík pomáhá od Nadačního fondu Albert. Svým hlasem mohou Jihočeši podpořit jejich projekt tanečního souboru dětí. Ty neměly takové štěstí na rodinné zázemí, ale jejich životním snem je tancovat.

Cheironská taneční skupina Wolf Family z Tábora shání podporu v hypermarketech a vybraných supermarketech Albert v rámci charitativní kampaně Bertík pomáhá Nadačního fondu Albert. Foto: archiv Cheiron | Foto: Deník/VLP Externista

Hlasovat lze na prodejnách Albert v Táboře, Jindřichově Hradci a Českých Budějovicích pomocí speciálních žetonů. Cheironská taneční skupina pod názvem Wolf Family v současnosti totiž shání finanční prostředky na profesionálního lektora, kostýmy i cesty na svá vystoupení. Při tanečním soustředění se zase stmelí jako tým a mohou i více zapracovat na svých sestavách. Prohlédněte si ukázku vystoupení.

Konkrétní prodejny, kde lze hlasovat: Jáchymova 838, Jindřichův Hradec 377 01 Soběslavská 3045, Tábor 390 01 Chýnovská 3049, Tábor 390 02 Suchovrbenské nám. 708/2, České Budějovice 37006

Nemáte do Alberta cestu? Nevadí. Táborské tanečníky lze podpořit také on-line ZDE. Hlasy je možné dávat od středy 18. do 31. října, a to v libovolném množství. Z jedné e-mailové adresy je však možné hlasovat pouze jednou za den.