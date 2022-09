Pod hlavičkou Bejvák žije! Cheiron propojuje akce pro širokou veřejnost a program připravený speciálně pro mladé návštěvníky do 20 let. Každý všední den od 14 do 17 hodin budou na mladší příchozí čekat v klubu pracovníci s rozličnými originálními aktivitami – od sportu, přes kulinářskou show až ke smysluplnému využití sociálních sítí. V 17.00 se Bejvák představí zájemcům z řad široké veřejnosti prostřednictvím komentovaných prohlídek prostorů klubu.

Hlavní program týdne Bejvák žije! bude začínat pravidelně v 18.00 a nabídne zajímavé aktivity širokého kulturního spektra. Nejen táborskému vzdělávání bude věnován úterní večer v podání scénáristy, publicisty a spoluzakladatele informačního centra o vzdělávání EDUin Tomáše Feřteka. Ve středu bude hostem Bejváku JUDr. Martin Rozumek, ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU).

Husiti, turnaj na koních i průvody. Táborky jsou za námi

Na čtvrteční večer je připraveno promítání oceněného dokumentu Jednotka intenzivního života. Nelehké téma dokumentárního filmu - paliativní péči - divákům osobně přiblíží režisérka Adéla Komrzý. Pátek pak bude patřit představení „To jsou ale řeči“ táborského uměleckého spolku Fórum, jehož zkoušky probíhají pravidelně v prostorách cheironského klubu.

Vstupné na všechny akce je dobrovolné.

14.00—17.00 program pro mladší (do 20 let):

út 20. 9. TVOŘENÍ (šperky, placky, mýdla, …)

st 21. 9. IG, TIKTOK A DALŠÍ SÍTĚ (výzvy, soutěž o top fotky, týmová stopovací hra, …)

čt 22. 9. DIVNOSPORTY ANEB POHYB NETRADIČNĚ (zkusíme točit poikama, hrát americký fotbal, házet šipkama, různé tance, …)

pá 23. 9. CUPCAKY & BURGERY – VELKÁ KUCHAŘSKÁ SHOW! (zdobení cupcaků, jak na burgery pro vegany, vegetariány i masožrouty, ochutnávky)

17.00 až 18.00 prohlídky Bejváku pro veřejnost

od 18.00 – hlavní program (pro veřejnost):

út 20. 9. TOMÁŠ FEŘTEK: Co chce společnost od svých škol

st 21. 9. MARTIN ROZUMEK: Uprchlická krize? Věcně a jasně s ředitelem OPU

čt 22. 9. ADÉLA KOMRZÝ o filmu Jednotka intenzivního života + promítání

pá 23. 9. TO JSOU ALE ŘEČI představení divadelního spolku FÓRUM