Pokud má podle policejní mluví Štěpánky Schwarzové veřejnost zájem nahlédnout do zákulisí policejní práce a zkusit si na nečisto fyzické testy, má tento pátek jedinečnou příležitost. „Pokud o možnosti zaměstnání u policie lidé uvažují, chtějí si vyzkoušet přijímací testy a prověřit také svou fyzickou zdatnost, tak přesně pro takové adepty je připraven náš náborový workshop,“ uvedla mluvčí policie.

Na této akci se tak zájemci dozvědí, zda opravdu mají na to stát se členem policejního sboru. „Jihočeští policisté zvou všechny zájemce konkrétně do areálu Sportovního klubu České Budějovice,“ sdělila s tím, že na místě bude připraven workshop pod heslem „Hledáme tě! Máš na to, stát se policistkou či policistou, jen si to pojď s námi vyzkoušet!“

A co to pro samotné uchazeče o to znamená? „Personalisté a policisté jihočeského policejního ředitelství připravili s policejními instruktory pro všechny zájemce fyzické přijímací testy a také „zkrácený“ psychologický pohovor,“ vysvětlila.

Certifikát platí rok

Velkým benefitem pro všechny zúčastněné je pak fakt, že obdrží certifikát, který obdrží ten, kdo fyzické testy zvládne. „Tento dokument platí dvanáct měsíců a ten kdo by se o práci policisty ucházel, tak má jednu část přijímacích testů splněnou,“ přiblížila výhodu.

Policisté z terénu také připraví služební automobily a zájemci se příslušníků přímo na místě mohou dotazovat na reálnou policejní praxi. „Například, co výkon policisty obnáší a co všechno umí naše technika,“ doplnila Štěpánka Schwarzová.

Každý, kdo chce workshop navštívit, se musí předem registrovat na email: krpc.workshop@pcr.cz, následně obdrží podrobnější pokyny. V areálu sportovního klubu je v pátek sraz v 8.30 hodin.