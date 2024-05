Nejvíce využívané auto Charity Tábor definitivně vypovědělo službu.

Charita Tábor vypsala sbírku na nové auto. Ilustrační foto. | Foto: Se souhlasem Charity

Podle mluvčí táborské charity Kláry Petráškové se ale není ani čemu divit. "Vždyť mu bylo už 30 let. Pomůžete nám sehnat potřebné finance na nový automobil typu Volkswagen Transporter či Renault Trafic, díky kterému budeme moci zajistit pravidelnou dodávku potravin a drogerie pro naše klienty," vyzývá veřejnost o pomoc.

Auto bude podle ní také sloužit ve službě Street program Auritus k zajištění terénní služby ve městech Tábor, Soběslav, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí, Veselí nad Lužnicí a Bechyně a k přepravě rozměrnějších věcí typu skříně, stoly a podobně.

"Aby nám sloužilo alespoň deset let a nemuseli jsme za pár roků řešit prorezlé blatníky a nevyhovující technický stav vozidla, rádi bychom, aby mělo najeto do 200 tisíc kilometrů a bylo maximálně 10 let staré," vysvětluje Klára Petrášková.