Strategická spolupráce společnosti ČEZ a České pošty byla ve středu 4. srpna 2021 slavnostně zahájena v Českých Budějovicích. Firma ČEZ otevřela v budově hlavní pošty v jihočeské metropoli na Senovážném náměstí přepážku, ve které nabídne široké spektrum služeb.

"Naši strategickou spolupráci startujeme právě v Českých Budějovicích. Letos otevřeme přepážky na celkem patnácti našich pobočkách a v příštím roce počet jednotlivých přepážek přesáhne stovku," řekl k novému obchodnímu partnerství České pošty generální ředitel České pošty Roman Knap.

"Počet zákazníků, kteří od nás odebírají energie roste a my chceme tento růst podpořit vylepšením fungování naší pobočkové sítě," řekl za energetickou firmu Tomáš Kadlec, generální ředitel ČEZ prodej. Na vybraných pobočkách tak budou moci zákazníci uzavřít nové smlouvy o dodávkách elektřin a plynu, změnit smlouvy nebo například přepsat odběrné místo.

První pobočky ve spolupráci s Českou poštou budou nyní otevřeny v Blansku, Českých Budějovicích, Jihlavě, Táboře, Uherském Hradišti, Vsetíně, Vyškově a Zlíně. Firma ČEZ už nyní provozuje v České republice vlastní síť zákaznických míst, chce ji ale rozšířit.

ČEZ má v jižních Čechách podle Tomáše Kadlece desítky tisíc zákazníků a chce, aby jich přibývalo. "Cíle, které máme, jsou dlouhodobé," zdůraznil Tomáš Kadlec. Generální ředitel ČEZ Prodej dodal, že vedle služeb poskytovaných on-line se ukázalo, že je důležité mít i přepážky, které mohou zákazníci osobně navštívit. "Jsou to dva kanály, které se umí krásně doplňovat. Jsou ale složitější úkony, které je lepší si vyřídit osobně," vysvětlil Tomáš Kadlec motivaci pro strategickou spolupráci s Českou poštou.

"Vypsali jsme veřejnou zakázku a jsme rádi, že vyhrála Česká pošta. Sem si zákazníci cestu najdou. Máme už v první dny desítky nových zákazníků. Teď zahajujeme pilotní provoz v osmi městech. Spolupráce je podepsána na šest let s opcí na pokračování. Neděláme to na měsíce nebo rok. V jižních Čechách ještě otevřeme přepážky v příštím roce v Českém Krumlově nebo ve Strakonicích. Celkem bude v jižních Čechách sedm kontaktních míst. V jižních Čechách je symbolem ČEZu Temelín a věřím, že i pobočky na České poště se stanou symbolem ČEZu," řekl Tomáš Kadlec s tím, že na přepážkách bude možné využít služby energetické firmy například ohledně elektrické energie, plynu nebo fotovoltaiky. Pochválil si i to, že pobočky České pošty zvolené pro spolupráci obou firem jsou na snadno dostupných a atraktivních místech. A připomněl jako aktuální novinku garanci slevy u plynu. "Zákazníkovi, který přijde s fakturou od jakéhokoliv dodavatele, garantujeme, že přechodem k nám uspoří," uvedl Tomáš Kadlec.

V první fázi projektu má být na 15 poštovních pobočkách vybudováno pro ČEZ 22 kontaktních míst, v následujícím roce dalších 103 míst na 58 pobočkách.

Také Česká pošta si od spolupráce hodně slibuje. "ČEZ Prodej hledal strategického partnera a jsme rádi, že se jím staneme právě my. Spojení silného hráče na trhu s energiemi a naší pobočkové sítě přináší benefity nejen oběma firmám, ale zejména jejich zákazníkům," řekl generální ředitel České pošty Roman Knap. "Zákazník nemusí na Českou poštu jít jen podat zásilku nebo zaplatit složenku. Chceme nabídnout další služby nad rámec poštovních," zdůraznil Roman Knap.

Česká pošta je státní podnik s 3 200 pobočkami má jednu z nejrozsáhlejších pobočkových sítí v ČR a má 27 000 zaměstnanců.

Společnost ČEZ Prodej, která je součástí Skupiny ČEZ, je s téměř 2,9 miliony zákazníků největším dodavatelem energií v České republice. Nabízí také chytrá energetická řešení pro domácnosti, například střešní fotovoltaické elektrárny s bateriemi, tepelná čerpadla nebo plynové kotle.