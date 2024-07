Podle jeho slov ještě loni společnost Student Agency (RegioJet) provozovala přímý vlak z Prahy do Splitu k Jaderskému moři. „Těšil se velké oblibě, neboť večer si lehnout do postele a ráno se probudit u moře bez nutnosti řídit, shánět dálniční známky občas zaplatit pokutu za mobil při řízení nebo rychlou jízdu je docela pohoda,“ usmívá se.

Tento spací vlak jezdil takzvaně na komerční riziko (pozn. red. na náklady RegioJetu). Letos došlo ke dvěma změnám: „Za prvé RegioJet dostal nabídku, aby vozil cestující objednanými a dotovanými vlaky na Ukrajinu. Samozřejmě každý podnikatel musí mít zisk a proč jezdit jen na svoje náklady, když Ukrajina je zaplacena,“ podotýká Štancl.

Vlak Praha – Split tak zrušili bez náhrady. „Split je samozřejmě jedno z nejhezčích míst v Chorvatsku, ale to co je v Čechách minulostí, v Chorvatsku teprve začíná. Asi pamatujete, jaké to bylo přestupovat do náhradní autobusové dopravy z Českých Budějovic do Tábora, když se stavěla nová trať. V současné době se snáší jednokolejná trať Koprivnica – Zagreb – Karlovac, a tudíž není vhodné trasovat noční vlak se spícími lidmi tímto místem,“ vysvětluje.

Existuje ještě jedna varianta, ale jedná se o soukromý jednorázový vlak Praha – Sarajevo – Mostar – Ploče.

Více o vlaku zde.

Vyrazit lze soukromým vlakem z Prahy společnosti Gepard expres. „V noci se vyspíte a ráno se probudíte v místech, která se vám líbí například v hlavním městě Bosny Sarajevu, další den Mostar, znám svým starým městem srovnatelným s Českým Krumlovem, co se týká památek a estetiky, postupně navštívíte třeba i vodopády Kravica a cílem je samozřejmě Jaderské moře,“ popisuje zastávky i krásy na trase expressu, který letos putuje v termínu od 3. do 10. srpna.

Mostar, který Štancl zmiňuje, se skutečně hodně podobá Českému Krumlovu. „Akorát most nad řekou je 22 metrů vysoko, a přesto z něj domorodci skáčou do vody v řece Neretva a vybírají do klobouku. Bylo by pro ně asi velkým překvapením, kdyby vodáci z Krumlova ukázali, že to neumí jen oni,“ dodává.

Desetidenní zážitková jízda může být skvělou rodinou dovolenou. Lehátko v kupé pro 6 osob stojí 8 400 Kč, lůžko v kupé pro 3 osoby 13 800 Kč. Celé lehátkové kupé pro 6 osob 46 200 Kč, celé lůžkové kupé pro 3 osoby 37 tisíc Kč. V ceně je doprava do Bosny a zpět, ubytování celý týden v lehátkovém nebo lůžkovém voze, program typu cestovatelských přednášek, koncertů a výletů do hor, za urbexem či do olympijského komplexu. Tipy na individuální výpravy, mapa a průvodce, co rád poradí. Nutné je vlastní cestovní pojištění, hotovost na lokální dopravu MHD, autobusy, vstupy, jídlo a pití.

Přihlásit se na cestu může každý na oficiálním webu. „Pravidelně je zařazen i kulturní vagón, kde se pořádají přednášky, hraje na kytary a cesta lépe ubíhá,“ dodává detaily Marcel Štancl.

Další možností je si vlak objednat v libovolné trase. „Může to udělat podnik nebo nějaká cestovní kancelář. Problém je v tom, že to musí objednavatel zaplatit hromadně a pak vybrat jízdné od jednotlivých účastníků zájezdu,“ konstatuje.