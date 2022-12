Zazní opět šest písní

Mohutný chór zazpívá první prosincovou středu opět šest vánočních písní. Letos to budou Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Pásli ovce valaši, Jak jsi krásné, neviňátko a Vánoce, Vánoce přicházejí. Kompletní texty těchto koled najdete nejen na této straně, ale také na webu www.ceskozpivakoledy.cz, kde je ve formátu pdf ke stažení zpěvník. V den konání texty také vyjdou ve všech regionálních vydáních Deníku a budou dostupné i na místě.

Na uvedených webových stránkách lze také najít interaktivní mapu se seznamem míst, kde se účastníci mohutného celorepublikového „sboru“ potkají. Ačkoli se jejich počet už v polovině listopadu přiblížil k číslu 360, máte možnost vyplnit jednoduchý formulář a přihlásit další místo v okolí svého bydliště.

Obrazem: V Bárováčku nacvičují na Česko zpívá koledy

Pokud se z jakýchkoli důvodů nemůžete účastnit osobně, a přesto byste si rádi zanotovali, ani to není na překážku. Koledy si můžete zazpívat i z pohodlí svého domova třeba s Českým rozhlasem, který stačí jen naladit v uvedený čas. Tuto možnost někdy volí i zástupce ředitele redakcí Deníku Martin Nevyjel. „Chodím si zazpívat každý rok. Někdy jezdím za kolegy do některého krajského města, jindy zpíváme s rodinou doma, v rodném Uherském Hradišti. Věrní zpěváci jsou ale třeba moji rodiče. Ti chodí zpívat s místní redakcí každý rok. Dokonce se pravidelně přidává i moje dvaadevadesátiletá babička. Krásné vzpomínky mám na jeden z prvních ročníků zpívání v Olomouci, kdy zpěváci zaplnili náměstí až po radnici a několik tisíc Hanáků zpívalo koledy společně s dětským sborem. Myslím, že děcka měla největší publikum v životě,“ říká Martin Nevyjel.

V minulých ročnících se připojili dokonce i lidé ze zahraničí. Například loni zpívala česká komunita ve vesničce La Cala de Mijas ve španělské Malaze. Tuto akci organizoval Český spolek Mijas ve spolupráci s obcí Mijas. A že si to tamní komunita náramně užila, dokazují fotografie, které dorazily do redakce Deníku. „Zdá se, že hudba drží všechno pohromadě. Občas dělá věci méně chaotickými. Občas dává věcem smysl.“ To kdysi prohlásil americký zpěvák, rapper a textař Tyler Robert Joseph. Nezbývá, než s ním souhlasit a dodat, že právě v předvánočním období, které je pro mnoho lidí téměř synonymem chaosu, je tato schopnost hudby více než vítaná. Již tradiční akce Deníku a Českého rozhlasu s názvem Česko zpívá koledy pak talent hudby k propojování lidí dokazuje už pěknou řádku let.

Přihlásit se do akce Česko zpívá koledy můžete i dnes. Pokud přímo na zpívání koled pořídíte fotografie či video pošlete nám je, prosím. Udělejte to tak, že si kliknete na webovou stránku www.ceskozpivakoledy.cz a nahrajte je přímo tam. Pokud si s námi chcete zazpívat z domu, nebo jen tak na dálku, můžete využít koled přímo na stránce www.ceskozpivakoledy.cz, ale také na našich facebookových profilech, nebo prostřednictvím Českého rozhlasu.