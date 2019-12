Tradiční projekt, kterého se v jeden den v roce zúčastní rekordní počet lidí, však láká téměř dvě desítky dalších míst v našem regionu. Zpívat se bude na náměstích, kulturních centrem a domech, hostincích, u stromečku a dalších místech. Letos se zapojí stálí účastníci i úplní nováčci. Na Táborsku se zazní ve stejném pořadí pět koled v Mladé Vožici, Soběslavi, Lomu, Hlavňově, Ratajích, Borkovicích, Zvěroticích, Nových Dvorech a dalších obcích.

OD ZAČÁTKU S NÁMI

Jak uvedla vedoucí pečovatelské služby a denního stacionáře G-centrum Tábor Renata Kainráthová, akce Česko zpívá koledy se senioři i sociální pracovnice v domě s pečovatelskou službou v Čekanicích zúčastňují od samého počátku. Ve středu 11. prosince si tak zazpívají společně již podeváté. "Pokaždé si nachystáme nějaké občerstvení, punč, kávu, čaj, koupíme vánočky a v denním stacionáři nám upečou i nějakou buchtu," upřesnila.

Každý, kdo si k nim dorazí zpříjemnit předvánoční atmosféru, dostane také malou pozornost. "Loni to byli například papíroví andělíčci. Letos jsem navíc dali do školy, školky i na místní vývěsku pozvánku, aby mezi nás přišlo, co nejvíc lidí z blízkého okolí," popsala letošní plán.

ZABĚHLÁ TRADICE

Česko zpívá koledy se stalo tradicí i v Bechyni. Podle Jolany Siblíkového z městského informačního centra akci podpoří děti, které zpívají pod vedením Romany Rédlové. „Ta vyučuje zpěv v Bechyni i Vodňanech. Snad naše neumělecké hlasy neohrozí jejich zpěv,“ podotkla. Je zaběhlým zvykem, že se zpívá na náměstí TGM. „Zpívat budeme u stromečku, letos nám navíc krásně svítí i kašna. Nějaké občerstvení je také zajištěno,“ zve veřejnost.

STÁDLEČTÍ CHYSTAJÍ KONCERT

V roce 2015 se podle starosty Milana Kelicha přidal i městys Stádlec. „I letos si zazpíváme opět ve Stádlecké restauraci, doprovodí nás kapela Leťáci, která si před zpíváním připravila pro účastníky i samostatný koncert,“ dodal zajímavý program.

Nebudou chybět ani domácí dobroty. „Připraveno bude vánoční cukroví, čaj i svařák z dílny naší hostinské paní Bezpalcové,“ zmínil. Podle reakcí účastníků po každém ročníku soudí, že se lidé rádi zapojují. „Je vidět, že akce se líbí a lidé si rádi společně zazpívají. Věřím, že takto to bude i letos, při naší páté účasti,“ zhodnotil.

BUDE I PŘÍDAVEK

V Sezimově Ústí zajišťuje zpívání informační centrum, podle Michaely Habichové dodají členové sboru i přídavek. „Zpívání proběhne ve foyer Spektra, dětský folklorní soubor Dubínek kromě společných koled přidá na konci i několik dalších,“ naznačila.

TUČAPŠTÍ SE SETKAJÍ V PARKU

Do třetice se zapojí, jak uvedla Lenka Kabešové z místní knihovny, také Tučapští. „Zpívat se bude v malém parku u vánočního stromu. Jako hudební doprovod vystoupí dva členové kapely Fresh Band. Zpívat bude Dáša Fauová a na kytaru ji doprovodí Míra Fau ,“ objasnila. Zpívat budou nejen doporučené koledy, ale i další vánoční písně. „Na zahřátí bude připraven punč a čaj pro děti. Nebudou chybět ani prskavky a svíčky, které vytvoří nádhernou atmosféru. Středeční zpívání koled si občané oblíbili a již se těší na to letošní. Má to své kouzlo,“ uzavřela Lenka Kabešová.