Rozpálené grily, slunce nad hlavou, ale i napětí a pořádná dávka emocí. To je nová rodinná soutěžní reality show Česko na grilu. Deset párů složených z milovníků grilování se utká ve strhujícím souboji nad žhavými uhlíky o titul mistra grilu i zajímavou výhru, a to celé pod přísným dohledem nekompromisní poroty v podání Zdeňka Pohlreicha a Martina Svatka. Soutěžní dvojice složené z nadšených amatérů, kteří podlehli kouzlu ohně a dýmu, tvoří páry partnerské, kamarádské či rodinné. Jak práce ve dvojici ovlivní jejich strategii? A pro který pár bude souhra u grilu největší výzvou?

Soutěžící budou svá jídla připravovat nejen pro porotu, ale také pro hosty, kteří následně zhodnotí jejich kulinářské umění a zvolí grilmastera dne.

Jak bude pořad Česko na grilu vypadat? Deset dílů, deset dvojic. Náročný úkol, kdy musí soutěžící během časového limitu splnit specifické zadání týkající se určité suroviny či způsobu přípravy. To vše za pozorného dohledu porotců, kteří na konci hlavního úkolu ochutnají všechna jídla, a ta nejslabší pošlou do rozstřelu. Kdo se s vyřazovacím úkolem zdárně popere, a která dvojice soutěž opustí? S postupujícími díly a ubývajícími soutěžními dvojicemi čekají zbývající soutěžící nové a nečekané překážky, ať jde o omezený výběr surovin, časový limit na výběr surovin, postupné odhalování plného zadání v průběhu grilování či mystery boxy. Kdo si se vším poradí a získá titul vítěze nové soutěžní reality show Česko na grilu?

Jak vysvětluje programová ředitelka skupiny Prima Alex Ruzek, grilování je v průběhu jarních a letních dní oblíbenou aktivitou. „Je to skvělá příležitost k setkávání se s kamarády i širokou rodinou, kde se každý během přípravy masa a pochutin obrazně stává mistrem grilu. A přesně v tomto pohodovém duchu jsme připravili naši soutěžní show. Jen ji okořeníme o taktiku, strhující rodinné příběhy, konflikty a napětí,“ uvádí s tím, že vyhrát půl milionu bude moci jen jedna z dvojic.

Lidé musí čekat na maso

V průběhu času bude vidět, jak se jednotliví soutěžící výkonnostně zlepšují, a to i díky trefným komentářům od porotců. Šéfkuchař táborské restaurace Mace Martin Svatek má jasno, i podle něj je grilování aktuální věc. „Jde o časově nenáročnou činnost a lidé jsou na ni příliš uspěchaní. Ke grilu je třeba přistupovat s rozvahou. Češi dělají velkou chybu, že začnou dělat maso, a pak teprve přílohy, omáčky a shánět strávníky. Když se griluje, tak mají všichni čekat na maso, a ne maso na strávníky,“ připomíná častou chybu veřejnosti.

Šéfkuchař Zdeněk Pohlreich proslavený zejména pořadem Ano, šéfe! naopak připomíná, že na grilu se dá připravit úplně vše: „Myslím si, že jsem se smířil s tím, že už to stejně nikdy nepochopím, ale na grilu se dá dělat opravdu všechno. Plamen je zdroj tepla, to je kuchyně,“ uvádí.

Herečka a moderátorka Patricie Pagáčová je přesvědčena o tom, že grilování je skvělým způsobem, jak si užít den s přáteli. „Atmosféra grilování je nedostižná. I v naší soutěži, kde je to hodně o nervech a časových limitech. I tak se to celé odehrává v duchu pozitivna. A to je přesně to, o čem má grilování být,“ tvrdí.

Pohlreichův souboj restaurací: Táborský Mace neuspěl. Získal ale velkou pochvalu

Její kolega Tomáš Zástěra podotýká, že se diváci mají na co těšit. „Vzhledem k tomu, že jsem miloval pořady Zdeňka Pohlreicha, tak bych si tuhle novinku pustil taky. Protože Zdeněk je studnice hlášek, jak poslat mile a s lidskou tváří někoho tam, kde opravdu nechcete být,“ směje se.

Diváci se mohou těšit nejen na výkony soutěžních dvojic, ale seznámí se i s jejich příběhy, které je do show přivedly.