Klimatizované vagony, jednoduchý přístup na wi-fi zdarma, zásuvky na 230 V i USB jako standard, velkorysý zavazadlový prostor pro kočárky i bicykly a informační systém, v kterém se jednoduše vyzná každý. To vše nabízí regionální vlaky v našem kraji. České dráhy (ČD) aktuálně zařadily do své flotily sedm motorových RegioFoxů a pět elektrických RegioPanterů.

Kvalitní a čisté vlaky pro obyvatele kraje

Podle hejtmana Martina Kuby tak kraj ve spolupráci s dopravcem plní sliby Jihočechům. „Budeme tak mít úplné pokrytí všech tratí na území jižních Čech moderními elektrickými soupravy tzv. Pantery a objednali jsme i motorové Lišek, protože ne všude máme elektrickou trakci. Jde nám o to, aby Jihočeši mohli cestovat čistými a kvalitními vlaky vybavenými wifi, klimatizací, pohodlnými sedačkami,“ vysvětlil s tím, že dopravní obslužnost a maximální komfort patří mezi priority.

Zmínil také, že za veřejnou dopravu kraj utratí letos necelé dvě miliardy. „Jde o jednu z největších částek z krajského rozpočtu v letošním roce, která putuje do oblasti dopravy na našem území, nejen do vlaků, ale i autobusů a dalších prostředků, kterými jezdí Jihočeši do práce, školy nebo na výlety,“ naznačil.

Výbornou spolupráci s krajem si pochvaloval i generální ředitel ČD, Michal Kvapinec. „Jednotky Fox a Panter se těší velké oblibě a věřím, že se zalíbí i Jihočechům. Celkem bude mít Jihočeský kraj 22 moderních vlaků, to znamená 2900 komfortních sedaček pro cestující, to je pro představu počet obyvatel Volyně na Strakonicku,“ vyčíslil. Pro zajímavost dodal, že ročně v kraji ČD ujedou pět milionů kilometrů a denně vypraví 450 vlaků regionální či dálkové dopravy.

Moderní, rychlé a ekologické vlaky

Místopředseda představenstva Škoda Group, tedy výrobce Panterů, Tomáš Ignáčák, uvedl, že kromě jižních Čech jejich vozy brázdí Slovensko, Lotyšsko a Estonsko a za krátko se objeví i v Bulharsku. „Jižní Čechy lákají krásnou krajinou i historií a my jsme rádi přispěli k jejich aktivitě, za nedlouho bude jezdit téměř 400 těchto moderních a rychlých vlaků odpovídajících nejvyšším normám kvality a bezpečnosti v EU,“ podotkl.

Jednatel společnosti Pesa Rail ČR, za výrobce Foxů, Michal Kupec dodal, že jejich krasavci mají nejmodernější spalovací motory Rolls-Royce, které splňují přísné emisní normy. „Kromě vysokého komfortu a technické úrovně je zajímavé, že jezdí na motorovou naftu s příměsí HVO, která snižuje emise o desítky procent,“ konstatoval.

Obnovu vozidlového parku v Jihočeském kraji zahájily ČD v polovině roku 2012, kdy postupně začaly přebírat od výrobce a následně nasazovat do provozu čtyři dvouvozové elektrické jednotky řady 650 RegioPanter 1. generace. O začátku roku 2014 tyto vlaky zajišťují většinu spojů na regionální lince České Budějovice – Strakonice a téměř všechny spoje na lince České Budějovice – České Velenice.

Výhody moderních vlaků RegioPanter a RegioFox v kostce • moderní světlý a přehledný interiér s ergonomicky řešenými čalouněnými sedačkami dle požadavku krajů ve 2. a případně také v 1. třídě; • klimatizace; • na zastávkách s nižšími nástupišti usnadňuje nástup dodatečný výsuvný schod; • pro cestující na vozíku jsou vybaveny plošinou pro překlenutí prostoru mezi nástupištěm a podlahou vozu, resp. umožní překonat různou výšku nástupiště a podlahy vozu; • moderní předsuvné dveře ovládané tlačítky, centrálně uzavírané a blokované již před rozjezdem vlaku, nástup a výstup je umožněn bezpečně jen na straně nástupiště; • pro nevidomé a slabozraké jsou dveře jednotky vybavené dálkovým ovládáním dveří obsluhovaným slepeckou vysílačkou a vybavené akustickým majáčkem, dveře jsou vybaveny varovnou audiovizuální signalizací před zavíráním a mají bezpečnostní prvky proti sevření osob; • pro nevidomé a slabozraké budou uvnitř soupravy k dispozici také informační štítky v Braillově písmu a tlačítka v haptickém provedení; • prostorné bezbariérové WC s uzavřeným systémem je přístupné osobám na vozíku a vybavené sklopným stolem pro přebalování kojenců; • elektrické zásuvky 230 V a USB porty pro napájení přenosné elektroniky, např. mobilní telefony, tablety atp.; • v elektrických jednotkách výkonné zdroje el. energie pro dobíjení elektrických invalidních vozíků nebo elektrokol; • sklopné nebo rozkládací stolky podle rozmístění sedaček; • u elektrických jednotek individuální čtecí lampičky u jednotlivých míst; • dostatečně velké prostory pro přepravu osob na invalidním vozíku, umístění kočárků, jízdních kol a dalších velkých zavazadel; • moderní audiovizuální informační systém poskytující informace o jízdě vlaku a zastávkách všem cestujícím včetně nevidomých, slabozrakých nebo neslyšících osob.

Rozsáhlejší proměny se dočkala vozba v elektrické trakci během první poloviny roku 2022, kdy výrobce Škoda Group dodal ČD dalších 10 nových RegioPanterů 2. generace (řada 650.2). Jednotky od té doby jezdí mezi Strakonicemi, Českými Budějovicemi a Českými Velenicemi a postupně se objevovaly také na linkách z Českých Budějovic do Písku a Jindřichova Hradce, cestující se s nimi svezou i na většině spojů z Českých Budějovic do Horního Dvořiště (s výjimkou vlaků, které pokračují z Rybníka do Lipna nad Vltavou, a mezinárodních vlaků České Budějovice – Linz Hbf) a z krajské metropole do Tábora. Nasazení těchto moderních vlaků na zbývajících spojích z Českých Budějovic do Horního Dvořiště a do Lipna nad Vltavou umožní převzetí pěti RegioPanterů. Tato dodávka je téměř hotová, ČD již převzaly čtyři jednotky, k završení by mělo dojít v říjnu. V jihočeské flotile pak ČD budou mít celkem 15 RegioPanterů 2. generace plus čtyři jednotky z první série.

Cestující se Pantery svezou na tratích České Budějovice – Strakonice, České Budějovice – Písek, České Budějovice – Veselí nad Lužnicí – Jindřichův Hradec, České Budějovice – Veselí nad Lužnicí – Tábor, České Budějovice – Horní Dvořiště a Rybník – Lipno nad Vltavou.

Obnova se samozřejmě dotýká i vlaků na neelektrizovaných tratích. Pro Jihočeský kraj je určeno celkem sedm nových jednotek řady 847 RegioFox, tzv. Lišek. Výrobce PESA už ČD předal šest těchto jednotek, poslední přibude na konci září. Aktuálně jsou nasazeny první RegioFoxy dočasně na trati mezi Veselím nad Lužnicí a Českými Velenicemi, od října svezou hromadnou dopravou cestující na úseku z Tábora do Milevsko. Od nového grafikonu v prosinci letošního roku bude sedmero Lišek vozit cestovatele mezi Táborem, Pískem a Strakonicemi.

Slavnostní představení nových motorových jednotek RegioFox a dvouvozových RegioPanterů druhé generace na táborském nádraží. | Video: Deník/Lenka Pospíšilová