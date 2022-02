Projekt propagující kandidaturu i stmelující a motivující obyvatele k zájmu o kulturní komunitní život v jednotlivých částích města odstartují programem Kulturista v rámci budějovického masopustu v úterý 1. března. "Jsem příjemně překvapená, kolik lidí včetně různých skupin či farností má o zapojení zájem," říká spoluorganizátorka Anna Hořejší a slibuje, že v nadcházejících měsících se komunitní kulturní projekty odehrají v mnoha částech města.

Zdroj: DeníkDo výzkumu, co si lidé přejí a jak vnímají kulturu ve městě, se zapojilo přes 2000 respondentů, na projektu se podílí 50 kulturních subjektů města a dalších 25 z kraje, protože z propagace kultury a regionu budou profitovat nejen České Budějovice. Polovina respondentů je s kulturním životem ve městě spokojeno. Součástí je i vytvoření dosud chybějící kulturní strategie města na nadcházející roky, v projektu ohraničeném lety 2028-2035. „Nehrozí ale, že by po případné změně vedení města plán jiné politické strany zrušily, neboť jsme podporu projednali tzv. napříč politickým spektrem,“ uklidňuje Lukáš Černý s tím, že strany si podporu kandidatury Českých Budějovic za Evropské hlavní město kultury dávají i do volebních programů

Současné vedení města se předloni pustilo do staveb nové kulturní infrastruktury. „Ta tady dlouhodobě chybí a lidé to vnímají, o čemž svědčí výsledky průzkumu,“ reaguje Lukáš Černý na výsledky průzkumu s tím, že lidé si přejí např. rekonstrukci Slávie či novou budovu Jihočeského divadla a filharmonie na Mariánském náměstí, o které se jedná už z 60. let minulého století.

„Utvořili jsme pracovní skupinu se zástupci města i kraje, ale že nová budova divadla vznikne do roku 2028, vidím nereálně,“ přiznává současný ředitel JD Lukáš Průdek. Naopak v té době už může být zrekonstruován kulturní dům Slávie na břehu Malše nebo nová budova Alšovy jihočeské galerie na Senovážném náměstí.

A co stavba kongresového a koncertního centra věhlasného světového architekta Jana Kaplického na sídlišti Máj, tzv. Rejnok, která mohla po desítkách let oživit českou, evropskou a světovou architekturu, za kterou by do Českých Budějovic jezdili turisté z celého světa? „O Rejnokovi v konceptu projektu neuvažujeme,“ přiznává Lukáš Černý, že tohle eso proti Brnu nebo Liberci nevytáhnou.

Ruku v ruce

Vedení města i kraje tuhle příležitost vítají. "Podporujeme kandidaturu města a spolupráci na projektech, do nichž jsou zapojeny naše příspěvkové organizace," říká náměstek hejtmana Pavel Hroch. “Spolupráce Jihočeského kraje a jím zřizovaných organizací je pro úspěch kandidatury zásadní. Věřím, že kandidatura přinese prospěch obyvatelům Budějovic i všem Jihočechům,” dodává budějovický primátor Jiří Svoboda.

O vítězném kandidátovi rozhodne příští rok odborná komise složená ze zástupců z členských zemí EU i českého ministerstva kultury.