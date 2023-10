/ANKETA/ Radnice jihočeské metropole hledá budoucnost pro podchod u vlakového nádraží. Rozsáhlý podzemní prostor je pro veřejnost už skoro dva roky uzavřen mřížemi. Zvažuje se několik variant, jak s podchodem naložit.

Nádražní ulice před českobudějovickým vlakovým nádražím. Do podchodu jsou vstupy zamřížované. | Video: Edwin Otta

Při velké přestavbě prostoru před českobudějovickým vlakovým nádražím před několika desítkami let zde vznikl rozsáhlý podchod pod Nádražní ulicí. Postupně ale přestal být využívaný a teď je několik vstupů zamřížováno. A není vyloučeno, že v blízké době přestane podchod úplně existovat.

Podle náměstka primátorky Petra Maroše, v jehož gesci jsou investice, je podchod vlastně mostem. Nahoře vede Nádražní ulice s veškerým provozem. Podchod měl sloužit k bezpečnému pohybu chodců pod Nádražní mezi Žižkovou třídou, autobusovým a vlakovým nádražím. Aby se více využil vznikly tu i obchodní prostory.

Riziko pro kočárky

Jenže od začátku byly s využíváním podchodu problémy, například se objevila kritika maminek s kočárky na příliš příkré stoupání, pokud chtěly podchod využít. Část chodců navíc neustále přecházela Nádražní ulici nebo Žižkovu třídu horem, i když to bylo nebezpečné a proti předpisům. Stížnosti byly postupem času i ohledně hygieny, protože místo se stalo i útočištěm bezdomovců nebo part mladistvých a pro některé z procházejících i odpadkovým košem.

S podzemním podchodem pod Nádražní ulicí má město dlouhodobě problémy. Poškodila ho zemní vlhkost a zatékalo do něj. Objekt v budoucnu čeká sanace v horizontu dvou let.

Teď, když železobetonový skelet podchodu začíná být ve stavu, kdy bude v blízké budoucnosti potřebovat opravu, není tedy pravděpodobné, že by byl podchod ve své původní funkci zachován. „Jestli chtějí občané Nádražní podcházet, na to už nám odpověděli,“ říká Petr Maroš s tím, že podchody úplně přestaly být využívané poté, co se nahoře kvůli bezpečnosti udělaly přechody. „Používat podchod pro chodce nedává smysl,“ dodává Petr Maroš a připojuje, že investiční odbor připravil dvě studie, které se zabývaly budoucností celého prostoru. Hlavní otázka zní, zda zachovat podzemní prostor a vylepšit konstrukce s očekávanými náklady téměř za osmdesát milionů nebo zvolit jiné řešení, které by bylo i levnější. Česká televize již informovala o tom, že je možné i zabetonování podchodu.

Najít smysluplné využití

V úvahu tak nyní podle náměstka primátorky Tomáše Bouzka, odpovědného za správu majetku, přichází výše zmíněné varianty nebo třetí prostřední varianta. „Ta říká, že by se to nezasypalo, opravilo, ale uzavřelo,“ uvedl Tomáš Bouzek. Problém je najít smysluplné využití prostoru při nákladné opravě konstrukce. „Muselo by se vymyslet, k čemu podchod využívat. Neexistují tam přirozené cesty,“ upozorňuje za vedení města Tomáš Bouzek a dodává, že i údržba by stála peníze a v případě nějakých neziskových nebo kulturních účelů by zřejmě stejně město neslo náklady na údržbu.

Ani úschovna kol by nebyla úplně bez problémů. „Musel by tam být výtah. Otázkou je i rychlost. Počítalo se ve věži, jak dlouhá je doba pro vyzvednutí a to byl jeden z hlavních důvodů, proč skončily úvahy o pořízení věže na kola u nádraží,“ poukazuje Tomáš Bouzek na možná úskalí podzemní úschovny pro kola, kde by navíc vadily pro vyzvednutí bez výtahu příkré schody.

Úschovna místo pošty

Nakonec možná podle Petra Maroše ale může úschovna kol vzniknout na povrchu. Kdyby se město rozhodlo pro zabetonování podchodu, budou náklady poloviční než při opravě konstrukce. „Za zbylé peníze je možné koupit od pošty její budovu u nádraží a tam udělat úschovnu kol, která u nádraží chybí,“ říká k jedné z možných variant Petr Maroš.

„Rozhodnout o budoucnosti podchodu by se mělo v horizontu několika měsíců. Pak se musí udělat projekt,“ popsal nejbližší plány města Petr Maroš. Následovat bude výběr zhotovitele a pak by mohli nastoupit stavbaři.

Současné zábrany na vstupech se montovaly v lednu 2022 místo dočasných, které se instalovaly v říjnu 2021. Jak tehdy uvedl pro Deník Petr Šindelář, jednatel společnosti Správa domů České Budějovice, která spravuje část nemovitostí města, zábrany tvoří žárově pozinkované ocelové konstrukce u jednotlivých výstupu z podchodu. Klecovitý zátaras má v pletivu pouze drobné otvory, aby do podchodu kolemjdoucí nevhazovali odpad.