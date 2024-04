Šlo ale o plánovanou instalaci části tepelného čerpadla, které bude nově rozvádět teplo do celého zámku i přilehlých budov. Díky této moderní technologii by měla být finanční úspora na vytápění objektu oproti současnému stavu minimálně 75 procent. Akce je v plánu už několik let. Pracovníci firmy museli také loni před Vánoci vyměnit sítě v přístupovém mostě do zámku a položit do útrob stavby i vedení nového zdroje tepla.

V současné době probíhají výkopové práce mezi mostem a hospodářským křídlem zámku, kde bude umístěno tepelné čerpadlo. Návštěvníci ale nemusí mít obavy, že by se kvůli pracím do památky nedostali.

Most bude mít nový povrch

„Na jaře by měl být most do zámku postupně dokončován a na léto už zadlážděn. V letních měsících tak už návštěvníci nic neuvidí, protože práce se budou odehrávat v interiérech místností, které nejsou veřejnosti přístupné. Sezónu tedy práce nijak neomezí,“ přislíbil kastelán zámku Tomáš Horyna. Most také dostane nový povrch. Původní dlažební kostky nahradí lámaný kámen, který bude lépe ladit s okolím. Práce spojené s instalací tepleného čerpadla do zámku by měly být kompletně hotové do konce letošního roku.

Zámecký rybník mezitím stále čeká na rekonstrukci prosakující hráze. „Stav je setrvalý. Máme dokončený projekt rekonstrukce hráze, podařilo se do něj zapracovat všechny podmínky různých orgánů, které se k tomu budou vyjadřovat a hlavně pak sousedů, protože tam jsou poměrně složité pozemkové poměry. Hráz totiž sousedí s nemovitostí mlýna, která je soukromá a nějakým způsobem ji to zasáhne. Na tomto pozemku totiž bude staveniště a musí se tak zohlednit ochrana a statika jejich nemovitosti,“ přiblížil plány Tomáš Horyna.

Správci zámku se v dohledné době chystají podat žádost o stavební povolení. Pokud vše půjde hladce, mohlo by ještě letos dojít na výběr stavitele, který hráz opraví. Samotné práce ale zřejmě nezačnou.

Červená Lhota zahájila novou návštěvnickou sezónu na Zelený čtvrtek o Velikonocích. Během dubna bude zatím otevřeno jen o víkendech, v květnu už ale kromě pondělků denně. Návštěvníky čekají drobné novinky v expozicích a interiérech, připravit se ale musí také na o něco vyšší vstupné. Dospělí zaplatí nově o 20 korun navíc a zámek si mohou projít za 200 korun, děti mají prohlídku jen za 60 korun. Zvýhodněné vstupné platí i pro seniory.