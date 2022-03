Návštěvníci budou moci vůbec poprvé obdivovat unikátní strop zámecké jídelny, který se postupně odhaluje pod rukama restaurátorů. "Jsou to štukatury Innocence Comety a fresky Giovanniho Tencally. Vše je to kolem roku 1670. Jde o pozoruhodnou raně barokní záležitost, která byla léta schovaná pod vrstvami různých přemaleb," nalákal návštěvníky kastelán Tomáš Horyna a dodal, že lidé tak budou moci obdivovat barokní podobu Červené Lhoty v její nejslavnější éře. Správci zámku také mírně předělali pánskou ložnici a doplnili na posteli chybějící nebesa.

Letošní sezóna bude na Červené Lhotě především ve znamení stavebního ruchu. Chystá se například rekonstrukce budovy s veřejnými toaletami.

Lodičky ani letos na Červené Lhotě nebudou, oprava hráze se komplikuje

"Z venku sice vypadá, že je v pořádku, ale přitom je to havarijní stav. Proto je naplánovaná velká rekonstrukce. Bylo také vymyšleno, že bude vytápěna tepelným čerpadlem ze dna rybníka, stejně jako přízemí zámku," upřesnil kastelán Tomáš Horyna. Podle něj se teď paradoxně hodí fakt, že zámecký rybník je prázdný.

Instalace tepelného čerpadla se ale dotkne i návštěvníků. Spolu s ní bude totiž probíhat rekonstrukce přístupového mostu do zámku. "Vede v něm voda, elektřina i telefon. Všechny tyto rozvody jsou z roku 1971 a je potřeba je vyměnit. Na mostě už je i propadlá vozovka, takže při dešti tam zůstávají kaluže," zdůvodnil nutnost opravy kastelán. Pokud půjdou práce podle plánu, na podzim se začne most k zámku rozebírat. Bude tak nutné vytvořit provizorní lávku, odkud se turisté dostanou do zámku.

VIDEO: První sníh ozdobil i pohádkovou Červenou Lhotu. Pokochejte se

Od nového tepelného čerpadla si správa zámku slibuje především úsporu. "V současné době vytápíme lokálně akumulačními kamny. Nová technologie by měla zvýšit tepelný komfort. Jsou tady velké tepelné prostupy a rozdíly teplot. Temperováním se výrazně zlepší klima expozic, což by znamenalo, že se podstatně zlepší ochrana mobiliáře, nábytku, ale především obrazů, které nebudou mrznout a praskat, nebude po nich téct voda," poznamenal kastelán zámku s tím, že nové vytápění přinese zároveň výraznou úsporu i na restaurování.