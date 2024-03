Zastavit nákazu černým kašlem se zatím nedaří na jihu Čech. Jen za poslední týden tu přibylo 111 nových případů, to je mnohonásobně víc nemocných, než napočítali lékaři v regionu za celý uplynulý rok. Podle celorepublikových dat je přibližně čtvrtina všech nemocných právě z jihu Čech. Vysoce nakažlivá choroba řádí nejvíc na Českobudějovicku, daří se jí zejména mezi středoškoláky.

Jak vysvětluje ředitelka Krajské hygienické stanice (KHS) Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová, šíří se ve vysoce kontaktním prostředí školních kolektivů. Proto hygienici navázali úzkou spolupráci se školami „Protiepidemický odbor KHS Jihočeského kraje zajišťuje a nařizuje protiepidemická opatření, provádí epidemiologické šetření s každým potvrzeným případem nákazy, aktivně vyhledává kontakty a zajišťuje vyšetření," zmiňuje.

Případů strmě přibývá

Důvod k takovým krokům je víc než pádný. „Za devět týdnů letošního roku registrujeme v Jihočeském kraji 358 potvrzených případů černého kašle (pertuse), v končícím týdnu jich přibylo 111. Za celý rok 2023 jsme registrovali 29 případů pertuse, letošní výskyt je tedy za první dva měsíce přibližně dvanáctkrát vyšší než za celý loňský rok," konstatuje šéfka jihočeských hygieniků Kvetoslava Kotrbová.

Pro takový skok ve statistikách existuje vysvětlení, které po letech omezení, zákazů a nošení respirátorů slyšíme jen neradi. „V předchozích letech byl výskyt pertuse minimální, fungovala covidová protiepidemická opatření," poukazuje Kotrbová. Současná situace naopak nahrává rychlému šíření infekce. „V prvním letošním týdnu jsme v kraji zaznamenali tři nové případy, v sedmém byl týdenní přírůstek 62 nových případů a v končícím devátém už 111 potvrzených případů za týden, dynamika šíření roste přibližně od šestého kalendářního týdne především ve školních kolektivech středních a základních škol, nízký výskyt je zatím mezi vysokoškoláky i ve skupině seniorů starších 75 let,“ říká ředitelka Krajské hygienické stanice.

„Co se týče okresů, k devátému týdnu bylo nejvíce - 169 případů – potvrzeno na Českobudějovicku. Na Jindřichohradecku bylo 63 případů, na Českokrumlovsku 41, na Prachaticku 40, na Strakonicku 21, na Táborsku 14 a na Písecku 10. Co se týče věkových skupin, výrazně nejvíce - 144 případů – bylo mezi studenty ve věkové skupině 15–19 let, mezi školními dětmi ve skupině 10-14 let jsme evidovali 58 případů a mezi mladšími školními dětmi 5-9 let to bylo 29 případů. Osmnáct případů máme hlášeno mezi dětmi od jednoho do čtyř let a 6 případů mezi novorozenci a kojenci do jednoho roku věku. Co se týče dospělých, nejvíce – 31 případů - máme hlášeno ve skupině 45 – 54 let, naopak mezi seniory ve skupině 75+ je jen 6 případů a mezi mladými lidmi 20 – 24 let jsou tři případy,“ upřesňuje ředitelka protiepidemického odboru KHS Jihočeského kraje Hana Bendíková.

Nepodceňujte prevenci

Nemoc typická zejména záchvaty dávivého kašle je nebezpečná především pro malé pacienty. „Nejmenší děti patří mezi nejohroženější skupinu, nejsou ještě chráněny očkováním. Důležitá je proto prevence očkováním u těhotných žen a rodičů a nejbližšího okolí těchto dětí. Hygienici doporučují se jednou za patnáct až dvacet let nebo alespoň jednou za život nechat na černý kašel přeočkovat, optimálně v kombinaci s vakcínou proti tetanu a záškrtu, protože ochranné protilátky z očkování v dětství v čase postupně klesají a jedinec se stává více vnímavý," vysvětluje Kvetoslava Kotrbová.

„Klinické průběhy v proočkované populaci nejsou tak závažné, nedochází k hospitalizacím, a pokud ano, pak z důvodu předběžné opatrnosti u nejmenších dětí do jednoho roku, které z důvodu věku ještě nejsou očkovány nebo jsou očkovány neúplně," dodává. Pro zamezení šíření černého kašle je důležitý včasný záchyt onemocnění a cílená léčba antibiotiky.

Chřipka je na ústupu

Naopak dobré zprávy mají jihočeští hygienici ohledně akutních respiračních infekcí. Těch v celém regionu znatelně ubývá „V devátém týdnu roku 2024 v Jihočeském kraji poklesl počet akutních respiračních infekcí ve srovnání s týdnem předešlým o 4,4 % na 1 506 případů na sto tisíc obyvatel. Nejvyšší pokles zaznamenali hygienici v okrese Písek, kde došlo k poklesu o 12,5 %, nemocnost ale klesla ve všech jihočeských okresech. Nejvyšší je na Českokrumlovsku, kde je 1 810 případů na sto tisíc obyvatel, nejnižší na Prachaticku (1 263/100 000). Výskyt chřipce podobných onemocnění je 70 případů na sto tisíc obyvatel, to je o 29,3 % méně než o týden dříve," komentuje Kvetoslava Kotrbová čerstvá data.