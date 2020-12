Čísla mluví jasně: rok 2020 překonává rekordy v počtech úmrtí i v Jihočeském kraji, kopíruje tak celorepublikové trendy. Jak plyne z dat vydaných Českým statistickým úřadem, počet zemřelých začal oproti průměru pěti uplynulých let stoupat ve 41., tj. druhém říjnovém týdnu, kdy se dostal na 116 % průměru. Pokračující nárůst vyvrcholil v 45. týdnu (zatím, novější data nejsou ještě k dispozici). Počet zemřelých v kraji dosáhl 232 % ve srovnání s průměrem.

Pokud jde o absolutní čísla, v zatím nejčernějším jihočeském týdnu zemřelo 290 lidí, z toho 155 s covidem, jak plyne z dat Ministerstva zdravotnictví. Průměrně v tomto týdnu zemřelo v uplynulých pěti letech 126 lidí. Nárůst je tedy více než dvojnásobný. Předtím stoupl počet úmrtí oproti průměru následovně: ve 44. týdnu o 109 % (zemřelo 284 lidí, s covidem 104, průměr je 136), ve 43. týdnu o 69 % (218 zemřelých, z toho 69 C+, průměr 129).

Křivka počtu podzimních nadúmrtí (tj. množství zemřelých nad dlouhodobý průměr), jak je vidět v grafu, kopíruje počet úmrtí lidí, kteří byli pozitivní na koronavirus. Ministerstvo zdravotnictví ale zároveň upozorňuje, že počet úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 zahrnuje všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID‑19 metodou PCR, bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí, a k jejichž úmrtí došlo v rámci hospitalizace či mimo ni. Z dat se tak nedá vyčíst, jestli koronavirus úmrtí přímo zavinil, v jak velké míře k němu přispěl, anebo na něj neměl žádný vliv.

Za nárůst úmrtí může i omezení plánované péče

„Úmrtí jsou za celý kraj, nejde pouze o úmrtí v nemocnicích,“ komentuje nárůst Zuzana Roithová, předsedkyně představenstva holdingu Jihočeské nemocnice, a. s. „Je to vážný problém, který se týká celé republiky: lidé neumírají jenom kvůli covidu, ale i důsledkem omezování plánované péče.“

Na vině je podle ní také strach lidí chodit v době pandemie na vyšetření, která běžně absolvují včas, a tím pádem dojde k zanedbání včasných příznaků. (Nařízení omezení provádění zdravotních výkonů v rámci plánované péče na míru nezbytně nutnou při zohlednění zdravotního stavu pacientů, u kterých byly tyto zdravotní výkony plánovány, a to za účelem zajištění dostatečné kapacity personální, věcné a technické pro léčbu pacientů s onemocněním COVID-19., ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo 17. března 2020 - pozn. red.).

„V tomto kontextu nám všem vadí, že na jaře došlo k plošnému opatření na omezení plánované péče, ačkoli jsme měli pacienty centralizované v českobudějovické nemocnici a v dalších nemocnicích jsme mohli dál normálně pracovat. To byla velká chyba. A jakmile opatření na zrušení plánované péče před prázdninami padlo, začali jsme intenzivně dohánět, co se dá,“ dodává Zuzana Roithová. „Zdravotníci si nebrali dovolené, abychom zvládli odoperovat a vyšetřit co nejvíce lidí – a pak v září, říjnu eskalovala další vlna.“

Ještě teď se podle ní jihočeské nemocnice snaží plánovanou péči neomezovat, vyšetřují a operují, jak se dá. „Ale nejde jen o nemocniční péči, lidé se také báli chodit ke svým lékařům. Počty úmrtí ukazují, že s koronavirem tu nemůžeme žít delší dobu, omezování péče a strach chodit na všechna potřebná vyšetření se jasně projevily. To je to, co stojí zvýšením počtem úmrtí v celé České republice, není to jen přímá vazba na koincidenci základní nemoci a covidu.“