Chirurg, který pomohl snad půlce Tábora i širokého okolí s léčbou nejrůznějších zranění. Zná skoro všechny bolístky zdejších fotbalistů. Uznávaný lékař Josef Balík se stane laureátem letošního prestižního ocenění Cena města Tábora. Rozhodlo o tom všech pět hlasů komise pro posouzení návrhů na udělení ceny a všech 24 hlasů přítomných zastupitelů na červnovém zasedání.

Lékař Josef Balík. | Foto: Archiv města Tábora

„Cena města je panu doktoru Balíkovi udělena za celoživotní přínos městu nejen v oblasti lékařské, ale také sportovní a společenské,“ sdělil starosta Štěpán Pavlík. Cenu města, s níž je spojeno finanční ohodnocení 30 tisíc korun, si lékař oficiálně převezme při letošním zářijovém festivalu Táborská setkání.

MUDr. Josef Balík je známý táborský lékař; chirurg a sportovního lékař. Patří k nepřehlédnutelným osobnostem města Tábora. Jako ambulantní chirurg je znám po celém městě, respektive okrese. Jeho pomoc vyhledávají ročně tisíce spokojených pacientů. Už doslova zlidověly výrazy „Dojdi si k Balíkovi. Byl jsem s tím u doktora Balíka.“ Pověstná je mast na poraněná místa zvaná „balíkovka“.

Josef Balík se kromě ambulantní chirurgie věnuje také sportovnímu lékařství. Je doslova táborskou fotbalovou legendou. Jeho vysoká postava, kufřík a zápal pro fotbal patří k zeleným trávníkům už bezmála 50 let. Ve funkci sportovního lékaře působil ve fotbalových klubech Vodní stavby Tábor, FK Tábor a dnes FC Silon Táborsko. On sám odhaduje, že se jako lékař zúčastnil odhadem 1500 zápasů. V letech 1998 až 2002 byl prezidentem FK Tábor.

Josef Balík: Trochu jsem si uvědomil svůj věk, ale jinak život běží dál

Josef Balík je rodákem ze Lhýšova u Šebířova na Mladovožicku. Absolvoval táborské gymnázium, vystudoval medicínu a nastoupil do prvního zaměstnání – na chirurgii táborské nemocnice. Má za sebou úctyhodnou sportovní, lékařskou i osobnostní kariéru. Stále je činným a respektovaným lékařem. Loni oslavil významné životní jubileum: 70. narozeniny. „Trochu jsem si uvědomil svůj věk, ale jinak život běží dál. Budu se snažit, abych ještě nějaký rok pracoval, dokud budu fit. Práce mě baví, naplňuje mě to, těším se do práce. Mám radost, když jsou pacienti spokojení. Také chci dál pracovat pro fotbal,“ řekl v loňském roce pro klubový web FC Silon Táborsko.

Cena města Tábora se může udělit každoročně za výraznou aktivitu mající vztah zejména k městu Tábor, a to například v oblasti umělecké, společenské, kulturní, ekonomické, ekologické, technické, vědecké nebo sportovní. Cena města se uděluje jak za celoživotní přínos, tak za výraznou aktivitu v těchto oblastech v roce předcházejícím udělení ceny.