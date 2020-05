Pořekadlo "nedovedeš vody na Tábor" zaznamenal i J. A. Komenský. Přesto se to táborskému mistru Janovi „vody voudci“ podařilo už na začátku 16. století.

Zachovalé kašny na Starém městě v Táboře. | Foto: Deník / Luboš Dvořák

Jak přesně jeho vodní stroj vypadal, nelze s určitostí říci, protože jeho část shořela při velkém požáru v roce 1559. Pravděpodobně byla voda jímána pod přehradní hrází do čerpací stanice – vodárny (vodárenského mlýna) a po vytlačení vodním strojem - čerpadlem do vodojemu ve vodárenské věži rozváděna nejprve do protipožárních rybníčků a později ke kašnám.