Mateřské centrum i poradna

Původně Radost fungovala jako centrum setkávání maminek s dětmi. „Dnes poskytujeme profesionální služby, už devátým rokem provozujeme psychologickou poradnu pro děti i dospělé potýkající se psychickými problémy, řešící složité situace, či nacházející se v krizi,“ vysvětlila Macáková.

Rodinné centrum Radost slaví pětadvacáté narozeniny. Nabídne bohatý program

Terapeuti RC Radost poskytují odborné poradenství, krizovou intervenci i dlouhodobou terapii. Další činností centra je provoz dětské skupiny, či pořádání akcí pro veřejnost. „Chodí k nám dvanáct dětí ve věku od dvou do čtyř let, každoročně připravujeme i tradiční svatomartinskou slavnost,“ doplnila.

Jak doplnila fundraiserka Kateřina Bláhová, akce dostala velký rozměr i díky řadě podporovatelů. „Díky mnoha táborským lidem, organizacím i firmám, se nám podařilo zorganizovat takovou velkou oslavu, vrcholem pestrého programu se staly děti ze slapského sboru Orion, které si nacvičily písničky z filmu Gump: Pes, který naučil lidi žít, k nim se přidalo dokonce dvanáct táborských zpěváků,“ prozradila.

Na podiu se mimo ně vystřídaly kapely, divadelní spolky a taneční skupiny jako Dixieland Swing band, 6dance, Hakuna Matata a Drak n Rosies. K narozeninám centru popřál producent a spisovatel Filip Rožek i starosta Štěpán Pavlík.

Narozeninová hra

Na nejmenší čekaly tvořivé dílny, skákací hrad či putování za tajenkou. To připravovali dobrovolníci. Jak vysvětlil Vojtěch Barda, bylo to náročné na přípravu, ale vše se včas podařilo nachystat. „Byla to makačka, po celém Starém městě jsme rozmístili dvanáct stanovišť, plánek si účastníci mohli vyzvednou v infocentru,“ přiblížil.

Příjemný letní večer pod hvězdami: Za úplňku zahrála kapela Cihelna

Děti si na trase mohly vyzkoušet různé dovednosti, či hledat různé znaky na budovách. „Na konec vyplněné pracovní listy odevzdaly a dostaly placku se psem Gumpem. Potom je čekalo vyhlášení a slosování o ceny,“ dodal Vojtěch Barda.

Benefiční jarmark

Akce měla i benefiční podtext, na jarmarku se prodávaly malované kamínky od dětí ze základních škol na Táborsku. Výtěžek z jejich prodeje posléze poslouží na financování akutní psychologické pomoci.

„Všechny peníze, které se nám podaří vybrat, půjdou na podporu naší poradny, konkrétně pro děti a dospívající potýkající se různými úzkostmi, depresemi, trpí poruchami příjmu potravy a podobně,“ upřesnila ředitelka Monika Macáková.

Ona sama začala centrum navštěvovat asi před dvaceti lety a posléze se zapojila i do organizace akcí a projektů. V čele obecně prospěšné společnosti je letos třetím rokem. K narozeninám by RC Radost popřála další roky radosti. „Také hodně spokojených klientů, dětí a aby tady centrum bylo vždycky pro ty, kteří ho potřebují,“ sdělila.

Svatomartinskou slavnost navštívily tři stovky lidí

Velká návštěvnost ji potěšila. „Mám opravdu radost, že přišlo tolik lidí, kteří nakupují malované kamínky,“ usmívala se spokojeně.

Psychologickou poradnu v RC Radost podle jejích slov loni využilo 320 klientů, v dětské skupině se vystřídá během roku kolem třiceti ratolestí. Podle Macákové podobná služba v Táboře lidem schází. „Naše poradenství je nezastupitelné, podle mě to má velký smysl. Děláme kroky správným směrem, setkávání maminek a nabídka odborné pomoci je v dnešní době důležitá, vždycky tu chceme být pro ty, kdo nás potřebují,“ uzavřela.