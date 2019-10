Vítězná firma uspěla s nabídkou 207 milionů korun. Její jméno však radnice zveřejní až poté, co s výsledky výběrového řízení seznámí všechny uchazeče.

Jak uvedl mluvčí radnice Luboš Dvořák, centrum nabídne pět služeb: dům s pečovatelskou službou s 25 lůžky, dům se zvláštním režimem s 45 lůžky pro pacienty s Alzheimerovou chorobou, sídla sociálních organizací, centrální vývařovnu a prádelnu.

„Jako samostatnou zakázku město později vypíše soutěž na gastro zařízení, vybavení prádelny, pokojů a kanceláří,“ upřesnil mluvčí. Hodnota vybavení má činit 17,4 milionu korun bez DPH.

Podle starosty Štěpána Pavlíka začnou bourací práce ještě letos v listopadu. „Půjde o demolice garáží v sousedství areálu nemocnice,“ upřesnil.

Město si musí na stavbu půjčit, plánovaný úvěr v hod᠆notě až 200 milionů korun chce splatit do dvaceti let. Doufá také v získání státní dotace. „Věříme, že bychom mohli získat až 60 milionů z dotačního titulu ministerstva práce a sociálních věcí,“ potvrdil starosta. Pokud vše půjde podle plánu, mohli by se klienti do nového centra stěhovat už na jaře roku 2022.

Stavbou centra pro seniory vznikne ve spojení s nemocnicí, ordinací zubních lékařů a stávajícím G-centrem zdravotnický kampus. Kromě 70 nových lůžek zde bude vývařovna s kapacitou 450 jídel denně, prádelna pro 190 lůžek a 7 kanceláří pro neziskové organizace.

