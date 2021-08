Co si o koloběžkách ve městě myslíte vy? Hlasujte v anketě na konci článku.

Půjčit si je lze jednoduše za použití aplikace, ta také zájemci ukáže dojezd, cenu a třeba i další lokality, kde jsou ostatní dopravní prostředky k dispozici. Skrz telefon lze koloběžku také 10 minut předem rezervovat. Pomůcka má v sobě navíc zabudovanou také speciální funkci, která vyzve uživatele, aby jezdil bezpečně a vyhýbal se jízdě po chodníku.

Projekt je založen na jednoduché myšlence, že všechny komunity si zaslouží přístup k chytré a dostupné mobilitě. "Rovnoměrnou distribucí sdílených koloběžek usilujeme o snížení závislosti na osobních automobilech sloužících k přepravě na krátkou vzdálenost a zanechání budoucích generací na čistší a zdravější planetě," uvádí provozovatel, společnost Lime + Uber na svém webu.

K zapůjčení slouží aplikace Lime a Uber, na které se zájemce dostane také přes načtení QR kódu přímo z koloběžky. Provozovatelem služby není město, ale soukromá společnost. Město se na provozu ani finančně nepodílí. Radnice o podmínkách provozu se společností jednala.

Jak dodal náměstek primátora Juraj Thoma, žádná pravidla předem nebyla domluvena. "Je to pirátská aktivita bez jakékoliv dohody a uložili jsme příslušným odborům, aby s ní podle toho naložily," uvedl na dotaz Deníku.

Jednoduchá obsluha i platba

Jak upřesnil Václav Petr z firmy Lime, celosvětově e-koloběžky, e-kola nebo e-mopedy najdou lidé už ve více než 130 městech. "Uživatelé v Českých Budějovicích uvidí polohu a dojezd okolo 200 elektrických koloběžek přímo v aplikaci Lime. Jakmile přijdou k zaparkované koloběžce, naskenují pomocí naší aplikace QR kód, který jim koloběžku odemkne a mohou se vydat na cestu," vysvětlil.

Koloběžka jede maximální rychlostí 25 kilometrů v hodině s tím, že v centru je rychlost omezena na 20 kilometrů v hodině. "Platba probíhá po zadání platební karty přímo v aplikaci. Za odemknutí se platí 25 korun a následně 3 koruny za každou minutu jízdy," přiblížil Václav Petr.

Zdroj: Youtube

S městem se firma dohodla na poloze parkovacích míst, na kterých bude možné jízdu ukončit. "Zákazníci je uvidí v aplikaci pod symbolem "P". Zatím jich je pouze okolo 140 a postupně dle zpětné vazby obyvatel a uživatelů je budeme upravovat," popsal.

Helmu s sebou

Služba je určená pro uživatele starší 18 let a při jízdě doporučují využít helmu a dbát pravidel silničního provozu. Na všechny jízdy Lime se zároveň vztahuje jak úrazové pojištění, tak pojištění odpovědnosti. "Tato nelehká doba ukázala, že lidé více než dříve hledají alternativy k osobní přepravě, které jsou bezpečné, ekologické a dostupné. Věříme, že si i obyvatelé Českých Budějovic sdílenou elektrickou mikromobilitu oblíbí a zjednoduší si přepravu po městě," uzavřel Václav Petr.

Podle Besipu je osoba jedoucí na koloběžce považována za cyklistu a měla by dodržovat stejná pravidla silničního provozu. Jezdí se vpravo, na chodníku nemá uživatel co dělat. Striktně zakázaná je jízda ve více lidech, i u koloběžkářů platí zákaz požití alkoholu před jízdou. Na koloběžce platí se nesmí na stezky pro chodce, do pěších zón a přechody pro chodce.