Projekt berou za svůj zejména místní obyvatelé, kteří most využívají jako zkratku do města. Vidí potenciál i v budoucnosti a turistice. „Lávka pro pěší a cyklisty je velmi důležitá a jestliže přibydou další domy, o to více bude využívaná,“ míní Vladimír Hána. „Je nutné, aby nové vznikající projekty zajišťovaly propojení infrastruktury s životem a pohybem obyvatel měst a obcí,“ vyjadřuje podporu Ida Taušlová. „Po tom mostě se chodí velmi i nyní, kdyby to nebylo nebezpečné z hlediska průjezdu vlaku, určitě ho využívá daleko více lidí,“ doplňuje Martin Habart.

Informace doplňuje předseda čelkovického osadního výboru Michal Arnošt. Připomíná, že toto téma bylo i jedním z okruhů setkání Čelkovických a radních v lázních Eleonora v dubnu tohoto roku. „Všichni jsme si mysleli, že už je rozhodnuto, že lávka pro pěší tam bude, ale jak jsem pochopil starostu, je to stále otázka peněz a někteří zastupitelé si umí představit lepší věci, do kterých investovat,“ popisuje.

Propojení města s přírodou

Petice, kterou lze najít na webu e-petice.cz, má hlavně podpořit tento záměr, který se odhaduje asi na 50 milionů korun. Dosud jí podepsalo 238 lidí (údaj k 31. květnu 2024). „Dává nám to smysl, aby tam spojení pro pěší bylo. Jde o přirozené propojení dvou částí města Maredova vrchu a Čelkovic, navíc to pomáhá tomu, aby mohli lidé chodit do přírody,“ vysvětluje Michal Arnošt.

Čelkovičtí jsou toho názoru, že pokud se lávka pro pěší nevybuduje během stavby nového železničního mostu, už by nemusela vzniknout nikdy. „Když se to neudělá během investice Správy železnic v příštím roce, už se to nemusí povést. Dostat tam techniku a dělníky je totiž velmi nákladné,“ míní předseda osadního výboru.

Do budoucna se Čelkovičtí chtějí zasadit i na vzniku vlakové zastávky. „Jde o zajímavé místo uprostřed Čelkovic, určitě to má potenciál i ve spojení s Křižíkovou elektrárnou. Lidé by se mohli projet Elinkou a zastavit se tu, přejít po lávce a jít se podívat do centra,“ doplňuje Michal Arnošt.