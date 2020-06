„Přestože dochází k uvolňování protiepidemiologických opatření a otevírání hranic, vypadá to, že Češi opalování u moře vymění spíše za aktivněji strávenou dovolenou v tuzemsku," shrnul autor výzkumu Radim Dušek z VŠTE.

Každý rok jezdila s rodinou k moři každý rok, letos tento druh dovolené nejspíš oželí. "I vzhledem k okolnostem bych se letos ráda podívala někam blíž. Buď zůstaneme doma a budeme si dělat výlety po okolí, nebo bychom se vydali na Slovensko," přibližuje studentka Adéla Fischerová.

Karavany stále v kurzu

Pokud se s rodinou rozhodne pro návštěvu sousedů, plánuje si půjčit karavan. "Dovolená v karavanu je jediný způsob, jak k návštěvě Slovenska nadchnout i ostatní členy rodiny," dodává s úsměvem studentka z Kaplice.

Půjčit si karavan se v tuto chvíli však už nemusí podařit. Půjčovny hlásí odsazeno na celé léto. „Letos máme plno. Nemůžu však říct, jak stav ovlivnil koronavirus,“ uvádí majitelka půjčovny karavanů Veronika Mikulášková. Karavany v Českých Budějovicích půjčuje tři roky a o obsazení vozů na léto nebyla podle ní nikdy nouze. „Zdá se, že si bohatší lidé raději připlatí za komfort,“ říká Mikulášková.

Chybí zahraniční klienti

Odlišnou situaci však nyní řeší kempy. Těm naopak hosté chybí. „Obsazenost je v současné době nízká. Větší zájem zaznamenáváme jen o víkendech. Je to tím, že v tomto období jezdí hodně školy, ty letos odpadly,“ stěžuje si Pavel Kolouch z kempu ve Vyšším Brodě. Jak to bude přes léto, neumí odhadnout. „Jsme vodácký kemp, kde se rezervace pro stanování nedělají. Lidé tu přespávají většinou jednu noc,“ vysvětluje Kolouch. Zájem zahraničních klientů je podle něj zatím minimální.

Právě na to doplácí majitelka penzionu v Kaplici Jitka Svobodová. „Po celou dobu existence našeho penzionu jsme byli přestupní stanicí pro ty, kteří jedou k moři a zpátky. Přespávali u nás krátce. Máme jen čtyři pokoje, které bývají v tuhle dobu plné. Nyní je prázdno,“ popisuje Svobodová. Doufá, že letos přibyde hlavně českých klientů, kteří v penzionu zůstanou déle.

Ještě není rozhodnuto

O zaplněnost nabízených prostor naopak nemá nouzi Michaela Vondrášková, která ve Frymburku u Lipna pronajímá na léto chatu. „Pandemie možná na obsazenost vliv má, ale tím, že chatu pronajímáme jen sezónně, žádné výkyvy nepozorujeme. Léto mám stejně jako minulé roky obsazené,“ komentuje Vondrášková.

Kam vyrazí na letošní dovolenou však spousta Čechů ještě nemá rozhodnuto. "Měli jsme v plánu vyjet letos karavanem do Villachu v Rakousku, ale ještě nevíme, jak to kvůli pandemii letos bude," shrnuje Kateřina Toncarová, jejíž rodina vyjíždí do zahraničí pravidelně. S jakou ekonomickou bilancí zůstanou po sezóně lidé z pohostinství ještě tedy nemusí být rozhodnuto.