Publikaci, kterou vydala prvním nákladem 200 kusů, zdařile ilustrovala mladá nadějná studentka Kamila Doubková. V současnosti hledá odvážného nakladatele.

V literárním světě se jmenuje Artana Alba a pochází z Tábora. „V současnosti jsem doma s dětmi a také často v duchovním světě, odkud mi přichází inspirace. Často se totiž stávalo, že mi přišly ve snech vize, které se později staly. Bylo to ze začátku trochu strašidelné, ale neboť je můj manžel díky bohu vědec, rozhodla jsem se na mimosmyslové zážitky vrhnout vědecky,“ naznačila autorka Zuzana Krajícová.

Parapsychologie je dle jejích slov zajímavá věda, u nás naprosto opomíjená. „Přitom u nás působili vynikající badatelé, a to již před více jak sto lety! Jedním z mých snů je oživit v Čechách výzkum parapsychologie. Američani jsou absolutně napřed. Tam je to regulérní vysokoškolský předmět,“ upozornila Zuzana Krajícová, která studuje například i hypnózu u nejlepší hypnoterapeutky na světě Marisy Peer a chystá se otevřít hypnoterapeutickou praxi.

Jak vás napadlo napsat knihu s fantasy a scifi prvky, čeho se týká?

Knihu jsem psala dlouhé roky do šuplíku. Promýšlela jsem postavy, různé úkoly, jednotlivé díly. Mám rozepsaný i filmový scénář. Ten příběh si žije vlastním životem. Když píši, připadá mi, jako kdyby samotné postavy radily, kam chtějí jít, co dělat a říkat. Z vědeckého pohledu, to existuje. Naše mysl je totiž propojená s mnohem vyšším vědomím. Jak pravil významný průkopník parapsychologie William Crookes: “Nepravím, že je to možné. Pravím, že to je!“ Původně jsem psala mnohem detailněji, ale doba si žádá rychlé informace a co nejméně času na činnost, proto jsem první díl zhustila na necelých 120 stran, aby se mohl s příběhem seznámit každý zájemce, a to rapidně. Knížku jsem dopsala těsně před pandemií a pak jsme vypustili předprodejní kampaň. Do dvou týdnů nastal lockdown. Vůbec mne to nepřekvapilo. V knížce se totiž jedná o epidemii šikany na planetě Diamantových srdcí a šíření temného energetického viru. Poselství kosmických bytostí jakoby přišlo v souladu s nebeským scénářem. No vydat knížku v době pandemie, byl upřímně boj, který jsem několikrát málem vzdala. Ale v knížce pracuji i s osobním rozvojem a jedna z postav říká, že překážky jsou od toho, aby se překonávaly. Zatnula jsem zuby a pokračovala, ústretům navzdory. Z tiskárny nakonec psali 17. listopadu 2020, že je připraveno. Plakala jsem. Jaká symbolika. Můj drahý pan redaktor, Radomil Hradil, totiž napsal duchovně pojatou knihu 17. listopad ’89 - co se stalo na Národní, na kterou je v Galaxymanovi rovněž upoutávka. Vše je, jak má být.

Pro jaké čtenáře je vhodná?

Testovali jsme čtenáře. Knížka je vhodná pro všechny věkové kategorie zhruba od 12 let dále. Volala mi dokonce jedna babička, že 20 let nečetla knížku a tu mojí přečetla jedním dechem. Řekla, že je nádherná, to mne opravdu dojalo. Krásnou videorecenzi nám udělal i geniální Avader (mladý scénárista a budoucí režisér), kterou lze najít na Youtube kanálu ROLE MODEL KIDS.

#youtube|CYaV-9GT-LE|10s#

Jak jste již zmínila jde o projekt, který má pomoci proti šikaně? Jak dlouho vznikala publikace, kolik lidí na knize pracovalo?

Velmi si přeji, aby knížka sloužila jako průvodce pro děti, možná i dospěláky, kteří se setkali se šikanou. Dokonce se tento možný směr již mírně potvrdil. Knížku přečetla i dětská psycholožka a sama mi tuto možnost nabídla. V rámci projektu Diamantová galaxie spolupracuji s velmi šikovnými studenty, kteří vymysleli aplikaci proti šikaně NNTB. Mají velké úspěchy, že jezdí v 19 letech po světě a dělají osvětu proti šikaně. Ona je šikana všudypřítomná. A může zničit celý život. Ale tak to vůbec být nemusí. Stačí změnit myšlení společnosti. Vůbec ráda spolupracuji s mladými talenty. Právě my dospěláci musíme předávat dětem zdravé vzory, naději i tvořivou lásku. Před pár lety jsem spustila projekt ROLE MODEL KIDS, natočili jsme dva úžasné hudební klipy. Do své „stáje“ vybírám výjimečné talenty. Hudební nadějí je pro mne Lukáš Veřtát. Po roce spolupráce jsme ve studiu zjistili, jaké neuvěřitelné hlasové schopnosti v sobě skrývá. Ani on sám o nich nevěděl. Galaxymana zase ilustruje absolutní talent Kamilka Doubková. Tu mi poslalo samotné nebe. Kamilka je takový můj anděl dobra a tvořivé lásky. Ale to by bylo na samostatný článek, jak vznikaly ilustrace. Geniální talent má také již zmíněný Avader, je neuvěřitelné, co v 18 letech umí s kamerou, vládne i písmem a mnoha dalšími dovednostmi. Avader k nám také doslova přiletěl z galaxie. Zkrátka stejné přitahuje stejné. Do šuplíku píši zhruba 10 let a na konečné úpravě prvního dílu jsem pracovala více jak půl roku, včetně ilustrací a spolupráce s Kamilkou a redakčních úprav Radomila Hradila. Poté následovala sazba knihy, která vznikla, v podle mne nejlepším grafickém studiu, Viva Design v Táboře.

Kdo vymyslel hlavní postavu i ty vedlejší, jak vznikaly ilustrace?

Vymýšlení vizuálu postav byl celkem proces. Asi byste se v dobrém smáli, když bychom ukázaly první pokusy. Hledaly jsme i techniku, kterou použít. Kamilka se k tomu postavila s neuvěřitelnou odvahou a vírou v celý projekt. Byly jsme jak jedna duše. Já jí poslala představu, Kamilka ji dokázala ztvárnit dokonale. Finální ilustraci jsme pak pilovali do nejmenších detailů. Chtěla jsem, aby měly postavy moderní až futuristické oblečení, což se myslím podařilo. Barvy jsou také jedinečné. Jdeme víceméně futuristickým směrem a mojí vizí barev budoucnosti jsou právě neony. Kamilce patří můj velký dík a obdiv a moc se těším na spolupráci na dalším díle.

Co bude s vašimi hrdiny dál? Plánujete další vydání?

Kniha vyšla v samonákladu 200 výtisků, po kterém se celkem zaprášilo. Majitel prvního vydání bude mít totiž velké výhody, když se podaří projekt posouvat dál. Pokud by měl někdo zájem, může mi zkusit napsat na info@galaxyman.eu. Kniha má i vlastní stránky www.galaxyman.eu nebo na Youtube kanál ROLE MODEL KIDS. Zjistila jsem, že distribuce zabere hodně času, a proto jsem se rozhodla změnit strategii a nabídnout knihu šikovnému nakladateli. Tedy toto je rovněž výzva! Najde se ten pravý nakladatel, budoucí parťák Diamantové galaxie?! Ovšem má to jednu podmínku! Část zisku z knihy chci věnovat na charitativní účely, zejména na rodiny v nouzi. Proto hledám nakladatele, který bude ochoten vložit do projektu odvahu i své srdce. Budu se těšit na nové fanoušky a všem přeji klid a mír.