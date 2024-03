/VIDEO/ Opravdu unikátní výstavu zahájilo vernisáží v pátek 15. března malé plánské muzeum na Faře. Z vlny totiž díky šikovným pletařkám z Táborska vznikají vskutku originální výrobky a nejde o práce jenom našich babiček. Cestu k této činnosti si nachází i mladší generace.

Opravdu unikátní výstavu zahájilo vernisáží v pátek 15. března malé plánské muzeum na Faře. | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

Expozici plnou roztomilých postaviček, pleteného oblečení i dalších doplňků od několika umělkyň představil kulturní referent David Blažek. Nešetřil komplimenty a byl upřímně nadšený z návštěvnosti slavnostního zahájení. „Že se sejdeme v tak hojném počtu, jsem opravdu nečekal. Název výstavy Čarování s vlnou může někomu evokovat spíše ponožky, svetry a zimu, ale opak je pravdou,“ naznačoval.

Kouzelné dekorace i módní doplňky

Pestrá paleta exponátů ukazuje, že z vlny a bavlny se dá tvořit skutečně cokoliv. Oblečky pro panenky, celé postavy, klobouky, šály, oblečení, závěsné i stojací tematické okrasy. „Nejsou to jen účelové věci, ale i drobnosti, co dělají radost. Módní doplňky, pestrobarevné hračky, plédy i další kouzelné dekorace,“ dodal Blažek s tím, že množstvím rukodělných výrobků zaplnil celé první patro. Vše navíc doplňuje přehlídka různých tradičních technik zdobení velikonočních vajíček.

Přítomné tvůrkyně Marie Tůmová, Lenka Svobodová, Jaroslava Sušková a Jitka Lazarová se za zapůjčení děl dočkaly nejen slov chvály ale i květin a hlasitého potlesku.

Každou si pletení našlo jinak

Obdivuhodná je například práce skromné Marie Tůmové, která nevidí na jedno oko. „Nerada mluvím, radši sedím a pletu. Moje maminka i babičky byly povoláním pletařky, ty mě to jako holku naučily a tvrdily, že k tomu nikdy nebudu,“ vzpomínala, jak se s ní zlobily. Handicap jí nedělá potíže v běžném životě ani v pletení. „Obtížné to není. Za čtyřiadvacet let si člověk zvykne,“ tvrdila Marie Tůmová.

Lenka Svobodová našla zase cestu k pletení v těhotenství. „Představovala jsem si miminko v těch háčkovaných věcech, začátky ale nebyly dobré. Oprášila jsem dovednosti ze školy, učila jsem se vše zpaměti, a nakonec jsem si pomohla youtube návody,“ smála se.

Základy od maminky i ze školy uměla také Jaroslava Sušková. „Pak jsem léta letoucí netvořila nic, ale když se mi narodila dcera a nutně potřebovala ovečku z Déčka, která nebyla k sehnání, tak jsem musela oprášit jehlice a pustila se s chutí do toho,“ prozradila.

Jitka Lazarová, která má na svědomí například postavičky slepiček, zajíčka, sněhuláka i slavného medvídka Kukyho, začínala s vlnou kvůli cvičení. „Potřebovala jsem ze zdravotních důvodů rozhýbat prstíky a jemnou motoriku. Nakonec mě to začalo bavit a výsledky lze vidět tady všude,“ ukazovala.

Na vernisáži nechybělo občerstvení, hudební doprovod i drobné suvenýry v podobě motýlů z vlny. Výstavu lze vidět až do pátku 17. května, v otevírací době muzea od úterý do pátku od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin.