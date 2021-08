„Bude-li tomu přát počasí, dorazí i akrobat Martin Šonka, který divákům předvede své letecké umění,“ láká předseda táborského aeroklubu Jiří Lískovec.

Nejúspěšnější český akrobatický pilot je mistrem světa z roku 2018 a bývalým armádním pilotem Gripenů, jeho akrobatické kousky jsou Táborákům známé z řady předchozích akcí a je tak jisté, že se mají na co těšit.

„Mimo to by mělo z letiště Točná dorazit i překvapení, mělo by se jednat buď o Baťovu Electru, případně o britskou stíhačku Hurricane z druhé světové války,“ doplnil Jiří Lískovec.

Kromě toho se diváci mohou těšit na vystoupení parašutistů a také doprovodný program na zemi. „Čekáme příjezd automobilových veteránů, vojáků i hasičů. K vidění toho bude opravdu hodně,“ dodal.

Hlavní program začíná ve 13 hodin a potrvá zhruba do 17 hodin. Vstupné na den otevřených dveří je zdarma, aeroklub bude vybírat pouze 100 korun za parkovné. Všechny parkovací lístky budou slosovatelné, výherce získá tandemový seskok.