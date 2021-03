Někde už se letos v jižních Čechách vznešených černobílých opeřenců – čápů bílých dočkali, jinde je netrpělivě vyhlížejí. První páry zaznamenali ornitologové ve Vodňanech.

Čápi na hnízdě v Dubném. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Edwin Otta

Například ve Vodňanech zaznamenal přílet čápa už 19. února Martin Kulhavý, který se ornitologii věnuje jako koníčku. Za týden se objevila samice. „Je tu už sedmým rokem,“ říká s jistotou podle kroužku Martin Kulhavý a připojuje, že poslední roky ale samice střídá partnery. Nejprve to byl čáp bez kroužku, vloni samec okroužkovaný roku 2015 v Horní Cerekvi a letos je to čáp s kroužkem z roku 2014 z Čejkovic. Není ale zatím podle Martina Kulhavého jasné, jestli se třeba loňský partner nevrátí z nějakého vzdálenějšího zimoviště a pak by na vodňanském komíně vznikl proslulý „manželský“ trojúhelník, možná i s bojem o hnízdo.