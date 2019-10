Úsměv na tvářích a dobrou náladu mají v Jihočeské zoologické zahradě v Hluboké nad Vltavou. V tamní voliéře afrických čápů simbilů je totiž zase o něco živěji. Jednomu ze dvou párů, které tu mají, se před nedávnem vylíhla dvě mláďata.

Mládě čápů simbilů, které se podařilo odchovat v hlubocké zoo. | Foto: Michaela Jerhotová

Jak uvedla Jana Chrtová, ošetřovatelka hlubocké zoo, jedná se o první odchovaná mláďata v historii zoo. „Jsem moc ráda, že se to povedlo. Je to pro nás, pro mě určitě, odměna za všechno to úsilí,“ řekla jejich ošetřovatelka. Zdejší čápi si dávali totiž trošku načas, trvalo jim to zhruba deset let, tak dlouho tu tyto krásně zbarvené čápy mají. „Lemuři tu jdou dobře, ale tihle jsou plašší, ti než se k něčemu odhodlají,“ dodala se se smíchem.