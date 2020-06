V sobotu ráno si hlubočtí čápi zažili své. Nejen, že jim už několik dní vydatně prší do hnízd. Nyní jim navíc na jejich ratolesti sahají lidé. Ornitologové navštěvují všechna jihočeská čapí hnízda a mladé čápy kroužkují.

„Letošní deštivé počasí se pochopitelně projeví na úmrtnosti mláďat. Už z pěti lokalit jsem od místních zpravodajů dostal informaci, že mláďata uhynula. Například v Nemyšli zbylo ze tří jen jedno,“ říká organizátor pravidelného kroužkování a specialista na čápy bílé Stanislav Chvapil. „Čápi trošku mění zimoviště. Původně létali zimovat až do jižní Afriky, což je 9000 kilometrů. Ale teď asi tak 3 000 evropských čápů zimuje nově ve Španělsku. A vrací se díky menší vzdálenosti dřív.

Proto jsme některá mláďata kroužkovali už začátkem června. Na Prachaticku, na Strakonicku. Nemohli jsme čekat. Později už by bylo kroužkování pro mláďata nebezpečné. Mohla by zkoušet uletět a zabít se,“ vysvětluje Stanislav Chvapil. Letošní přírůstek čápů by mohl být průměrný, možná trochu podprůměrný. „Vloni se vylíhlo v jižních Čechách 173 čápů, v roce 2018 jich bylo 137. A roce 2017 na jihu Čech přišlo na svět 175 čápů,“ vzpomíná ornitolog.

