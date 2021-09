„Hotovo by mělo být na konci příštího roku,“ říkají. „V rámci obnovené výroby chceme respektovat nejen novodobé trendy a aktuální poptávku, zvláště v případě sportovních piv, nýbrž i historické tradice jižní Šumavy. Přičemž právě vztah obnoveného pivovaru k našemu regionu bude určujícím směrem v naší filosofii.“

Takto v současnosti vypadá bývalý pivovar v Rožmberku nad Vltavou. Ale to se má změnit. | Foto: Archiv M. Neudörfl

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.