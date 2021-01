Pietní místo bývalého popraviště mezi někdejšími kasárnami Jana Žižky a Pražským sídlištěm bude více střežené. Městská policie v minulých dnech s pomocí technika umístila na přilehlém komíně novou kameru, která je určena právě pro detailní monitorování popraviště.

Bývalé popraviště sleduje nová kamera městské policie. | Foto: Deník/ Luboš Dvořák

Strážníci už kameru uvedli do provozu a záběry sledují na služebně. Tato kamera trvale monitoruje výhradně pietní místo, kde bylo v období heydrichiády za druhé světové války popraveno 156 obyvatel. Kromě toho prostor sleduje ještě jedna (dříve umístěná) kamera, která má ale v zorném úhlu široké okolí památníku. „Nová kamera měla být původně pevná, ale nakonec je otočná, umožňuje využití detailního zoomu. Ihned víme, co se kolem památníku děje. Pořízení kamery stálo do 40 tisíc korun,“ uvedl velitel táborské městské policie Petr Svoboda.