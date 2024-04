Radní malují podobu bývalé pošty. Má z ní být úřad přívětivý k lidem s kavárnou

Radní města Tábora na svém posledním jednání souhlasili s vypsáním architektonické soutěže na budoucí vzhled bývalé pošty na Žižkově náměstí. Návrhy by chtěla radnice mít na stole po prázdninách. Už nyní ale má představu, co by uvnitř objektu pro občany mělo vzniknout.



Na objekt bývalé pošty na Žižkově náměstí v Táboře radnice vypisuje architektonickou soutěž. | Foto: Deník/Lenka Pospíšilová

Starosta Štěpán Pavlík připomněl, že město objekt koupilo za 37 milionů od České pošty, která tu loni v červenci uzavřela pobočku. Nyní se řeší budoucí podoba interiéru i exteriéru. „Řešili jsme zejména náplň budovy, ale i to na kolik vyjde rekonstrukce a roční provoz,“ vysvětlil. Agendy městského úřadu i kavárna Nemovitost má sloužit veřejnosti, zvažována byla také výstavba bytů či pronájem neziskovým organizacím, ale vyhrála jiná vize. „Budova by měla sloužit hlavně lidem, proto nám dává největší smysl přestěhování několika odborů městského úřadu z Husova náměstí,“ podotkl. Ačkoliv jde o komplikovaný proces, má vést ke komfortu občanů i úředníků. „Chceme dát dohromady všechny agendy související s výstavbou, jako je životní prostředí, stavební úřad, odbor dopravy a odbor investic. Tyto všechny by mohly být na jednom prostoru v naší městské budově,“ dodal starosta. Bývalá pošta na Žižkově náměstí příští rok poslouží knihovně i hospicu Samozřejmostí má být bezbariérový přístup. „Koncepčně si tam přestavujeme i prostor pro jednání zastupitelstva, nahoře v té čtvrtkruhové přístavbě architekta Theodora Petříka s vitrážovými prvky,“ zmínil. Počítá se také s úpravou vstupu a vzniku malého gastroprovozu. „V prostoru nynějších přepážek bývalé pošty si představujeme vlídnou vstupní halu s kavárenskou službou. Přívětivý prostor, kde si mohou návštěvníci posedět a v klidu připravit dokumenty, než si půjdou vyřídit své záležitosti,“ naznačil Pavlík. Architekti, kteří se tak přihlásí do výběrového řízení, by měli předem počítat s těmito požadavky. „Soutěž bude vypsána v nejbližších týdnech, první návrhy bychom rádi měli po letních prázdninách. Ustanovili jsme pro tyto účely pětičlennou porotu dle pravidel komory architektů, dva závislí členové z vedení města a tři nezávislí odborníci,“ upřesnil starosta. Jak odhadl tajemník města Lubomír Šrámek, celková rekonstrukce může být hotová nejdříve do tří let. „Směrem k občanům bych chtěl pouze sdělit, že na Tabačce zůstanou určitě odbory dopravně správní a sociální, který je úzce provázán s úřadem práce,“ dodal. V létě tu bude knihovna Zatím bývalá pošta poslouží jako útočiště jiným organizacím. Do objektu se stěhuje městská knihovna, kterou čeká rozsáhlá rekonstrukce. Ta podle mluvčí Jany Liškové uzavře veřejnosti na dva měsíce, od května do června. „Naposledy otevřeno bude v Jiráskově ulici v sobotu 27. dubna, na nové adrese Žižkovo náměstí 10 otevíráme v úterý 2. července,“ informovala s tím, že knihovnické služby mohou po tu dobu nahradit pobočky na Pražském sídlišti a na Sídlišti nad Lužnicí. Tábor plánuje, co udělá s budovou pošty na Žižkově náměstí. Zvažuje stěhování Pokud chtějí lidé knihovně pomoci, je právě teď nejvhodnější čas vypůjčit si co nejvíce publikací. Každý čtenář může mít na kontě až 50 knih a čtyři deskové hry. Dočasný azyl v bývalé poště najde i půjčovna kompenzačních pomůcek Domácího hospicu Jordán.

