Přechodná využití objektu potvrdil Deníku tajemník města Lubomír Šrámek. Na poslední schůzce se zástupci kanceláře architekta města měl možnost nahlédnout také do plánů úprav bývalé pošty. „Definujeme studii proveditelnosti a připravujeme plány, jak by to tam mohlo vypadat,“ připomněl s tím, že v příštím roce by měla začít projekční příprava.

Zaplatí jen energie

Budova má podle samosprávy sloužit veřejnosti, už nyní tak našla zájemce o dočasné užívání. „Městskou knihovnu v Jiráskově ulici čeká rozsáhlá rekonstrukce, po nezbytně nutnou dobu, odhadujeme asi čtrnáct měsíců, se přesune do historického objektu na náměstí tak, aby mohla sloužit čtenářům bez omezení,“ osvětlil tajemník Šrámek.

Rada města již schválila výpůjčku prostor s tím, že knihovna zde bude platit pouze energie. Půjčovat si knihy tak lidé budou moci přímo v centru a v přiměřeném komfortu, který bývalý poštovní úřad dovolí.

Tábor plánuje, co udělá s budovou pošty na Žižkově náměstí. Zvažuje stěhování

Další žádost o využívání radě města zaslal Domácí hospic Jordán. „Během plánované rekonstrukce Třebízského ulice potřebuje přesunout půjčovnu kompenzačních pomůcek pro své klienty,“ vysvětlil dále s tím, že i v tomto případě půjde o výpůjčku, nikoliv nájemní vztah.

Stěhovat se budou na jaře

Starosta Štěpán Pavlík doplnil, že stavbu knihovny v Jiráskově ulici si postupně zhotovitel začne přebírat v březnu, v té době by měl začít přesun knih a dalšího potřebného vybavení knihovny. „Stěhování zabere nějakou dobu. Počítáme s tím, že ještě v dubnu budou knihovnice a zaměstnanci přemisťovat věci,“ konstatoval.

Záleží na samotném zahájení oprav knihovny. Mluvčí táborské knihovny Jana Lišková doplnila, že stěhování je v plánu až na květen. „Do dubna bude knihovna stejně jako dnes působit v budově v Jiráskově ulici. V náhradních prostorách na poště bychom rádi pro veřejnost otevřeli v červenci,“ upřesnila.

Chtějí zachovat služby v plném rozsahu

Knihovnice doufají, že budou moci využívat prostory v přízemí a 1. patře. „Jsou menší, než máme k dispozici nyní, ale chceme zachovat v co největším možném rozsahu výpůjční služby a v rámci možností nabízet vzdělávací a kulturní akce,“ naznačila.

Jiný prostor, který je dobře dostupný, blízko centra, vešla by se do něj obě oddělení knihovny, pro děti i dospělé, a současně by umožňoval pořádat besedy pro školy a kurzy nebo přednášky pro veřejnost, by v Táboře hledali obtížně. „Za možnost zápůjčky prostor bývalé pošty jsme vděční - v roce 2022 měla knihovna přes šest tisíc registrovaných čtenářů a eviduje více než sto tisíc návštěvníků. Mrzelo by nás, kdybychom táborským občanům nemohli po dobu rekonstrukce budovy v Jiráskově ulici poskytovat služby, na které jsou zvyklí a rádi je využívají,“ dodala Lišková.

Jiné prostory by těžko hledali

Termíny nezná ani vedení Domácího hospice Jordán. Jeho ředitelka Marie Sovadinová si ale pochvaluje přístup radnice. „Jsme nesmírně vděční za vstřícnost města, stěhovat se z polikliniky budeme kvůli opravám a uzavírce příjezdové komunikace Třebízského. Termíny však dosud nejsou známé,“ popsala.

„Půjčujeme zejména polohovací lůžka, vozíčky, kyslíkové koncentrátory, to vše musí být z důvodu objemnosti přístupné klientům přijíždějícím vozy, nejlépe v nějaké přízemní části. Samozřejmě se chceme po rekonstrukci Třebízského ulice vrátit na stávající místo půjčovny,“ sdělila Sovadinová Deníku s tím, že bez půjčovny kompenzačních pomůcek není možné poskytovat mobilní specializovanou paliativní péči a jiné prostory by hospic Jordán jen těžko hledal.

Interiéry jsou zachovalé

Pošta a její zaměstnanci využívali do července, kdy se pobočka zavírala, převážně spodní patro s přepážkami, sklady a kanceláří. Přízemí tak sloužilo veřejnosti a lidem denně, horní patra s místnostmi a kruhovým sálem, kde dříve fungovala občanská záložna, přístavba, byty a půda, byly dlouhodobě bez využití.

Táborští zastupitelé budou v prosinci jednat jak za starých časů v gotickém sále

„Vše se ale nachází v zachovalém stavu a nic nebrání nastěhování zmiňovaným organizacím a jejich fungování půl druhého roku v provizoriu,“ uzavřel starosta Štěpán Pavlík s tím, že zatím postačí výměna podlah a výmalba. Kompletní přestavbu město chystá v následujících letech.