Jan Mach (Veselí pro Veseláky)

Jan Mach (Veselí pro Veseláky).Zdroj: Deník/ Redakce

Přenést budování bytů v lokalitě kina na developerskou společnost, což plánuje současné vedení města, vidím jako problematické. Byty by totiž nepatřily městu a největší prospěch by z nich měli nikoli naši občané, ale developeři, kteří by je prodávali zájemcům do osobního vlastnictví. Tedy těm, kteří by na to i přes stále rostoucí ceny hypoték měli. Město by mělo začít samo stavět nájemní byty. O cenově dostupné bydlení v městských bytech je velký zájem, což jako bývalý člen bytové komise moc dobře vím. Ostatně i v anketě, kterou město v roce 2018 vyhlásilo, chtělo 78 % respondentů výstavbu městských nájemních bytů. Poslední městské byty byly ale postaveny už před 20 lety. Současné vedení města si sice mezi své záměry na roky 2018-2022 dalo právě výstavbu bytů, ale nepodařilo se mu dosud postavit ani jediný, přestože by naprostá většina zastupitelů, včetně těch opozičních, stavbu bytů určitě schválila.