Byty jsou žhavým tématem poslední doby. Lidé si je nyní pořizují raději než domy, protože nevyžadují tolik času na údržbu. V sousedství Dvorců jsou jak zastávky MHD, tak se lidé dostanou lehce pěšky i do centra. „Je to ideální místo pro bydlení, všude je to blízko. Vyrazit lze do přírody i do města, je tu krásný park s vyžitím pro děti i dospělé. Byty v této lokalitě určitě chybí, zejména pro mladé rodiny, poptávka musí být určitě velká,“ zmiňuje jedna z obyvatelek Pražského sídliště.