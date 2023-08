Rezidence Klokoty nabídne na sto třicet nových bytů. Vyroste na zelené louce

Podle jejích slov bytový dům Astra roste v zajímavé lokalitě. „Je to centrum Sezimova Ústí 2, je tu obchod, drogerie, kino, školy, školky, jezdí sem několik autobusů MHD a mladí lidé mají i v okolí řadu pracovních příležitostí, zůstala tu dokonce i pošta. Myslím, že se tu novým obyvatelům bude líbit,“ dodává Růžena Ch.

Třetina bytů ještě k mání

Jak informuje projektový manažer bytového domu Astra David Rejlek, cílem tohoto developerského projektu je zajistit zákazníkům kvalitní moderní bydlení. „Proto jsme kladli důraz na výběr vybavení každého z bytů, podlahy v obytných částech budou z kvalitního vinylu v trendy dekorech dřevěného uhlí a dubu. V koupelně a na WC položíme keramickou rektifikovaná dlažbu včetně obkladů,“ zmiňuje s tím, že konkrétní informace dostane každý zájemce na osobní prohlídce. „Z té si také odnese podrobné podklady v deskách, aby mohl nad koupí doma v klidu přemýšlet,“ dodává.

Aktuálně je v nabídce ještě kolem 15 volných bytů, které nejsou prodané ani v rezervaci. Byty 2+KK se pohybují kolem 3 987 000 korun, byty 3+KK jsou za 6 850 000 korun. „Kupní cena bytů je včetně patnáctiprocentní daně z přidané hodnoty a zahrnuje dokončení bytové jednotky. Součástí ceny jsou zmiňované kvalitní podlahové krytiny, keramické obklady, vstupní a vnitřní dveře, dále zařizovací předměty koupelen a WC, příprava vývodů pro pračku, sušičku a kuchyňskou linku,“ vysvětluje David Rejlek.

Připravují ukázkový byt

Předání bytů kupujícím je naplánováno na říjen letošního roku. Prohlídky současného stavu bytového domu se konají vždy se všemi zákazníky. „Připravujeme vzorový byt, který by měl být do konce letošního léta otevřen novým zájemcům o koupi, na prohlídku se lze registrovat na našem webu,“ uvádí.

I na městský byt je vždy více zájemců

Situaci ohledně bytového fondu ve městě dokresluje sezimovoústecký starosta Martin Doležal. Potvrzuje, že co se týče městských bytů, poptávka převyšuje nabídku. „Aktuálně zateplujeme dva bytové domy, připravujeme další k rekonstrukci na příští rok, každoročně jde o asi dva objekty. Kromě toho děláme rekonstrukce a opravy jednotlivých bytů menšího i většího rozsahu podle potřeby ,“ zmiňuje investice samosprávy.

Plán oprav většího rozsahu schvaluje rada města, zateplování, větší rekonstrukce, či případnou novou výstavbu potom schvaluje zastupitelstvo. „To jsou investice většího rozsahu, které zanášíme do rozpočtu města,“ vysvětluje starosta Doležal.

Sezimovo Ústí má dle jeho slov aktuálně 343 městských bytů. „Občas se nějaký uvolní, ale funguje to tak, že ho obratem připravíme k dalšímu pronájmu. Dá se tedy říci, že máme stoprocentní obsazenost. Co se týká převisu nabídky nad poptávkou, do výběrového řízení na uvolněný byt se vždy hlásí více než jeden zájemce,“ upozorňuje Martin Doležal.

Aktuálně Sezimovo Ústí jako město žádný bytový dům nestaví, ale chystá nějaké investice v této oblasti v následujících dvou letech. Nájemním bydlením je ale také nedávno dokončený dům s pečovatelskou službou v ulici K Hájence, kde je celkem 52 bytů.

Bytová výstavba v Jihočeském kraji



V prvních šesti měsících roku 2023 byla v kraji podle předběžných údajů zahájena výstavba 911 bytů, což bylo o zhruba 13 % méně než ve stejném období předchozího roku. Naopak u dokončených bytů byl patrný meziroční nárůst o 15,8 %. Zkolaudováno bylo celkem 1 163 bytů. Na Táborsku byla v první pololetí roku zahájena výstavba celkem 125 bytů. Ve sledovaném období bylo dokončeno 218 bytů na území okresu Tábor. Meziroční nárůst počtu dokončených bytů byl zaznamenán ve čtyřech jihočeských okresech, nejvyšší byl na Strakonicku a Táborsku, kde se počet dokončených bytů meziročně více než zdvojnásobil. (Zdroj: ČSÚ)



