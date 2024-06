Burger Street Festival veze do Tábora na padesát variací burgerů

Do Tábora k obchodnímu centru Tesco se od pátku do neděle vrací Burger Street Festival a znovu s originální nabídkou burgerů. Bude to jedinečná sestava burgermakerů včetně nejoblíbenějších podniků a finalista Masterchef Česko & Slovensko k tomu.

Burger festival v Táboře 2023. | Video: Deník/Lenka Pospíšilová