Největší pouliční food festival zaměřený na grilované burgery se vrátil do Tábora. Tentokrát obsadil prostor před obchodním centrem Tesco a zdrží se až do neděle 13. srpna. Mezi oblíbenými grillmeny z celé republiky vyčnívají jediní Jihočeši. Tým JJ GrillBill z Českých Budějovic pracuje s hovězím z Lišova a vyhrává ceny zákazníků. Ochutnal i Deník.

Burger festival v Táboře jede. Jihočeské hovězí servírují kluci z Budějic | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

Šéfové na grillu Jiří Voigt a Daniel Petrejčík servírují pořádné masové burgery z lišovských býků. „Přípravě kvalitních burgerů se věnujeme desátým rokem. Je nás více, kolega nyní s dalším foodtruckem míří do Pardubic, kde se koná sraz amerických automobilů. Naše manželky jezdí také na další festivaly, máme celkem tři prodejní karavany,“ zmiňuje Voigt.

Začínali v Rakousku, Německu a Švýcarsku, objeli také Itálii, než se vrátili domů do České republiky. „Naše specialita, fakt topovka je JJ Burger z vyzrálého hovězího s vajíčkem, chedarem, slaninou, karamelizovanou cibulkou, salátem, rajčetem a okurkou,“ popisuje.

Kouzlo jejich kuchyně spočívá zejména v kvalitních surovinách. „Používáme jihočeské masíčko od Číhala z Lišova, snažíme se to dělat poctivě, vařit srdcem a dávat velké porce. Krásně to vypadá, a ještě lépe to chutná,“ tvrdí Voigt.

Úspěšní jsou i v návštěvnických soutěžích. „Už jsme dvakrát vyhráli cenu návštěvníků na akci v Napajedlích, kteří nás vybrali z asi patnácti různých prodejců v rámci veřejného hlasování o nejlepšího burgera,“ přibližuje.

Ten ochutnal i Deník a byl luxusní. Správný burger se podle Daniela Petrejčíka jí jednoduše. „Stačí ho zmáčknout tak aby se spojily chutě a vešel se do úst, potom se postupně okusuje kolem středu. Základem je dostatek ubrousků, bulka musí být křupavá, maso šťavnaté. Dobrou chuť,“ popřál mladší z JJ GrillBill týmu.

U jejich stánku si lze vybrat z deseti různých druhů americké pochoutky, nechybí ani varianta pro vegetariány. „Děláme nejen hovězí, ale i trhané vepřové a kuřecí maso, nabízí burgery se slaninkou, křenem, parmskou šunkou, a na své si u nás přijdou i vegetariáni. Je v něm grilovaný sýr halouni, pesto, rukola, salátek, cibulka, rajce, okurka,“ uzavírá.