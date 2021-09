Radnice už příští rok plánuje v parku v Dukelské ulici vybudování schodů k vodě. Podle náměstka primátora Petra Holického se to chystá v rámci velkých úprav lokality. Například se mají nově částečně oddělit stezky pro pěší a cyklisty. „Účelem je zamezení kolizí chodců a cyklistů na trase spojující centrum města s jižním předměstím,“ vysvětlil Petr Holický. Včera zastupitelé schválili vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.