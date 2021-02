Podle Jana Rýdla, tiskového mluvčího Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD), se ale stavba připravovala standardním způsobem a některá rizika, plynoucí z nestabilního podloží, se ukázala až po zahájení stavebních prací.

Aktuálně se D3 staví v úsecích Úsilné - Hodějovice a Hodějovice - Třebonín. Původně měla být část dálnice D3 kolem Českých Budějovic hotová v roce 2022. Už v minulém roce ŘSD avizovalo, že ke spuštění provozu u Českých Budějovic zřejmě dojde až v roce 2023. Současné odhady jsou někdy ještě pesimističtější.

Podle primátora Českých Budějovic Jiřího Svobody nebyla stavba dobře připravena. "Bohužel, zřejmě vinou špatné přípravy a nevhodného projektu tunelu Pohůrka bylo avizováno zpoždění stavby do roku 2025! Na dnešních jednáních s ministrem dopravy Karlem Havlíčkem, s ŘSD a s vedením Jihočeského kraje jsme dospěli k termínu zprovoznění celého obchvatu města (D3) do konce roku 2024, což považuji při těch negativních zprávách za světlo na konci tunelu. Současně jsme hledali také vhodná řešení pro omezení a dopravní zátěže města po dobu výstavby zejména tunelu Pohůrka a s tím spojené uzavření Dobrovodské ulice. Navrhl jsem, aby se celá část obchvatu včetně tunelu zprovoznila, tak jak bylo původně plánováno najednou, abychom nemuseli objíždět stavbu tunelu po komunikacích města. Panu ministrovi toto řešení přišlo logické, “ řekl v pátek 5. února primátor Jiří Svoboda po setkání s ministrem Karlem Havlíčkem. „Dobrou zprávou je, že stavba problematického tunelu Pohůrka bude zahájena v řádu týdnů," dodal primátor.

Problematika tunelu Pohůrka se přitom řeší již řadu měsíců. Na vině jsou nestabilní poměry ve vrstvách zeminy, kam má být tunel uložen a navíc i agresivní spodní voda. Vyžádá si to dvě změny projektu a také vyšší náklady, nejnižší odhady hovořily už dříve o částce hodně přes sto milionů korun.

Dodatečné opěrné zdi, betonové piloty jako jejich spolehlivá základna a širší zářez do země, to má uchránit vznikající tunel Pohůrka na trase dálnice D3 u Českých Budějovic před prvním rizikem, kterým jsou sesuvy půdy. Podle Jana Rýdla, tiskového mluvčího Ředitelství silnic a dálnic České republiky (ŘSD) si změnu projektu vyžádal dodatečný odborný posudek. Ten si ŘSD nechalo vypracovat ve chvíli, kdy se riziko možného sesuvu půdy objevilo.

Bylo to ale až při stavbě, takže předem investor s tímto problémem nepočítal. Podle Jana Rýdla však nejsou podobné změny projektu při stavbě až tak výjimečnou věcí, protože předběžné geotechnologické průzkumy nedokáží všechna rizika stavby odhalit.

Tunel Pohůrka se nerazí, ale vzniká metodou, kdy se odtěží zemina a následně se železobetonový tubus zahrne. Kvůli stabilitě zemních vrstev také bude rozšířen zářez v terénu, aby tlak na spodní vrstvy byl nižší.

Není to ale jediný problém, který se u Pohůrky řešil. Další vynucená úprava projektu se týká tubusu tunelu. „Původně zvolená technologie stavby se jeví jako potenciálně riziková,“ řekl už dříve Deníku Jan Rýdl s tím, že se měly nejprve betonovat stěny a strop tunelu a až následně podlaha. Kvůli agresivní spodní vodě, ale existuje obava, že by ve chvíli napojování stěn a podlahy nebo později došlo k narušení stavby. Proto se do zářezu budou postupně vkládat celé kompletně dokončené části tunelu.

„Prostředí je velmi složité. Pohybujeme se v úrovni pod potokem, jsme v nejnižším bodě dálnice D3 vůbec, vody se stékají do této oblasti, odvádíme vody z Dobrovodského potoka gravitačně štolou, navíc musíme dbát na to, abychom celý vodní režim v daném území nenarušili,“ uvedl k situaci v lokalitě již dříve pro média šéf ŘSD Radek Mátl.

Problémy kolem tunelu ale mohou zásadně zdržet stavbu. Stavba dálnice D3 aktuálně pokračuje mezi Roudným a Českými Budějovicemi ve dvou úsecích. Část z Hodějovic do Třebonína bude hotová minimálně o rok dříve než druhý úsek a podle vyjádření Ředitelství silnic a dálnic tam bude spuštěn běžný provoz. Chybějící část D3 mezi Úsilným a Hodějovicemi by tak měla suplovat v Českých Budějovicích zanádražní komunikace a to je pro město nepřijatelné.

„Počítali jsme s tím, že se oba úseky obchvatu zprovozní najednou, což by znamenalo lepší rozložení dopravy ve městě a její plynulost. Po zahájení provozu pouze na jednom z těch úseků dojde velmi pravděpodobně k dopravním komplikacím nejen na zanádražní komunikaci ale i v dalších částech města.“ říká primátor Jiří Svoboda. Budování úseku D3 z Úsilného do Hodějovic nabralo výrazné zdržení kvůli problematické stavbě kilometrového tunelu Pohůrka, kde se musí použít jiná technologie výstavby, což reálně přesune tisíce aut právě na zanádražní komunikaci.

„ Máme společný zájem s Jihočeským krajem, aby ŘSD nechalo zpracovat dopravní modely, které ukážou, jaký dopad bude mít tato změna na provoz v Budějovicích. Až na základě takových dat můžeme postupovat dál. Jednou z možností by bylo nechat po hotovém úseku dálnice jezdit jen auta do šesti tun, ostatní by musela pokračovat po současné trase. Těch variant je ale více a není možné teď něco předjímat,“ uvedl dále náměstek primátora Viktor Lavička. Vzhledem k termínu dokončení části dálničního obchvatu je ale podle náměstka primátora dostatek času najít rozumné řešení.

Na stavbě dálnice D3 se v pátek 5. února sešli ministr dopravy Karel Havlíček i zástupci města a kraje při ministrově návštěvě na jihu Čech. Ministr dopravy se seznámil také s tím, jak pokračují velké investice na železnici v regionu, rekonstrukce výpravní budovy českobudějovického nádraží nebo stavba nových úseků IV. železničního koridoru.

Zmíněný IV. železniční koridor firmy dokončí v roce 2028. Vlaky projedou podle Karla Havlíčka některými úseky rychlostí až 200 km/h a vzdálenost z Prahy do ČB zvládnou za hodinu a půl. Cesta bude kratší o 15 až 20 minut. Teď vlaky jezdí maximálně 90 km/h. Koridor se staví už 16 let. Zbývá dokončit 50 kilometrů koridoru. Podle současných plánů Správy železnic a ministerstva dopravy by měl být ve druhé polovině roku 2022 na zbývajících 50 kilometrech jednokolejný provoz, na konci roku 2023 dvojkolejný provoz. Celý úsek Praha – ČB by měl být dokončen v roce 2028. Na Českobudějovicku ale dosud ani nezačala stavba dvou tunelů mezi Hrdějovicemi a Ševětínem. Dosud také trvá nesouhlas Hosína s aktuální podobou projektu u Dobřejovic. Správa železnic avizovala, že chce zahájit stavební práce na rekonstrukci tratě Hrdějovice - Ševětín v roce 2023.