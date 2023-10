Vedle oblíbených stálic Budějovického adventu čekají letos na návštěvníky oblíbeného trhu na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích i novinky. Město svěřilo pořádání trhů agentuře ART 4 PROMOTION.

Nové stánky pro Budějovický advent vznikají v Jílovicích. | Video: Edwin Otta

K novinkám bude patřit betlém, který vzniká pod rukama řezbáře Jiřího Nekoly z bukového a dubového dřeva. Po letech to bude zcela nový betlém pro adventní České Budějovice. Nové budou i prodejní stánky, u kterých si už zanedlouho budou návštěvníci trhů objednávat svařák, trdelníky nebo kupovat dřevěné hračky či vařečky a hrníčky. Nové stánky se vyrábějí v Jílovicích na Českobudějovicku.

Oblíbené stálice i novinky

Adventní trh patří v jihočeské metropoli k nejoblíbenějším akcím roku. „Českobudějovické náměstí v posledních letech svým adventním trhem lákalo nejen domácí návštěvníky, ale i zahraniční turisty,“ zdůraznila už dříve pro Deník primátorka Dagmar Škodová Parmová.

Podle Lenky Střítecké, jednatelky ART 4 PROMOTION, pořádající společnost zachová oblíbené atrakce a slibuje i novinky. Koncepce navazuje na úspěšný model trhů pořádaných společností od roku 2017. „Přicházíme i s novinkami a inovacemi v pojetí a uchopení programu,“ říká Lenka Střítecká s tím, že oblíbené atrakce - kluziště, altán nebo zvonička - zůstanou a při pořádání trhů se na nich bude stavět dál. Novinky přijdou například ohledně prodejních stánků nebo kulturního programu.

Stánky doplní tradiční osu náměstí

Nové stánky na adventním tržišti budou podle Lenky Střítecké změnou po šesti letech. Přirozenou osu vánočního náměstí Přemysla Otakara II. tvoří radnice, vánoční strom a Černá věž a Rudolf Střítecký, autor konceptu adventního městečka, upozorňuje, že tyhle dominantní prvky už v prostoru přirozeně jsou a ostatní stavby adventního trhu doplňují atmosféru a je třeba dbát na to, aby vše bylo v souladu. „Tomu jsme přizpůsobili i stavby městečka. Oslovili jsme jihočeskou firmu nejpovolanější, co známe. A trh čeká kompletní změna stánků. I koncepce trhu je nová,“ říká Rudolf Střítecký.

Novou sportovní halu u budějovického výstaviště chtějí město i kraj

Na trhu budou stánky, do kterých se bude vcházet dveřmi a jiné, s tradičním pultovým prodejem. Dveřmi se bude vcházet do stánků, kde budou řemeslní prodejci. „Některé stánky vypadají jako roubenky, jiné jsou hrázděné. A stánky otevřené do 360° kopírují tvar bazénu kašny,“ vypočítává různé varianty nových stánků Rudolf Střítecký s tím, že společnost Nema dostala zadání a to se potom dotvářelo na počítači ve speciálním programu. Zvažovalo se, jestli bude konstrukce z ocelových traverz, ale nakonec bylo rozhodnuto o tom, že konstrukce bude dřevěná.

Dřevo z Novohradských hor

Stěny stánků budou tvořené dřevěným rámem a většinou pokryté palubkami. „Jsem rád, že spolupráci se společností Nema máme na pět let. Spolupracovat budeme i na montáži a demontáži stánků,“ doplňuje Rudolf Střítecký s tím, že úkolem firmy bude stánky i nazdobit a zasíťovat.

Tomáš Nemrava, ředitel společnosti Nema, pro Deník uvedl, že podobnou zakázku dělají poprvé. „Jsme specializovaní na dřevěné konstrukce ve stavebnictví,“ naznačil ale Tomáš Nemrava, že výrobním charakterem nejsou stánky pro Budějovický advent jílovické firmě cizí.

Příběhy hlubocké zoo. Novinku pokřtí ve čtvrtek Václav Vydra

„Letos slavíme třicet let,“ uvedl Tomáš Nemrava a ohledně výroby stánků doplnil, že dřevo pochází ze smrků z Novohradských hor. „Dřevo jsme řezali na fošny na naší pile. Usušili a nařezali na díly na našich počítačově řízených strojích,“ uvedl k postupu práce a dodal, že teď už se palubkami pokrývají konstrukce stánků. Se zakázkou je firma zhruba v polovině. V obrovské hale, kde se skládají i střešní konstrukce a může si pro ně až na místo dojet kamion, už jsou konstrukce stánků položené na velkých stolech a vrtačky pracují naplno. Zbývající tři týdny mají podle Tomáše Nemravy stačit, i když se na stáncích musí pracovat sedm dní v týdnu.

Zakázku samozřejmě sleduje i českobudějovická radnice. „Vzniká krásná práce,“ zdůrazňuje náměstek primátorky Petr Maroš a připojuje, že považuje advent za vrchol roku. „To, jak bude adventní městečko vypadat bylo i předmětem soutěže. Na design se velmi hledělo. A jsem rád, že to vzniká na jihu Čech,“ zdůraznil Petr Maroš.

Do zahájení Budějovického adventu zbývá už jen pár týdnů. Pak bude až do Tří králů těšit malé i velké.