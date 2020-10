Druhá etapa měla dvě části a trvala dva roky. Rozšířily se chodníky, mají nový povrch i obrubníky. Vzniklo 12 parkovacích míst (těch bude celkem na celé ulici 2x více než před rekonstrukcí). Vysazeny byly stromy a jiná zeleň, nové jsou povrchy komunikace, veřejné led osvětlení i světelná signalizace.

Stavební úpravy Budějovické ulice 2. etapa 2. části v úseku od křižovatky s Havlíčkovou až po polikliniku končí. Vozovka už má vodorovné dopravní značení. Ulice má být pro motoristy poprvé po dlouhé odmlce průjezdná v neděli ráno. V úseku od polikliniky ke Křižíkovu náměstí vzniklo žluté provizorní značení.

Závěrečná etapa rekonstrukce čeká táborskou hlavní třídu ještě příští rok. Řidiči se však nemohou hned radovat, hned v pondělí bude uzavřena Vožická ulice, kterou čeká také rekonstrukce za krajské peníze.

ROZDĚLENÍ INVESTIC

Jak doplnil mluvčí táborské radnice Luboš Dvořák, město stála tato skončená etapa rekonstrukce Budějovické ulice 18,6 milionu korun, za kanalizaci a vodu zaplatila Vodárenská společnost Táborsko 12,5 milionu. Za finální povrch komunikace zaplatil Jihočeský kraj, který je vlastníkem komunikace, 1,5 milionu. "Město Tábor děkuje ještě jednou všem obyvatelům této části za trpělivost a pochopení a věří, že dočasné nepohodlí stálo za to. Řidičům potom děkuje za trpělivost při komplikacích spojených s uzavírkou," zmínil.

"To co vidět není, je nejpracnější a trvalo to nejdéle: nová kanalizace, vodovod, přípojky do všech nemovitostí. Své sítě si při té příležitosti vyměnili všichni síťaři, aby do nových povrchů nemuselo být řadu let zasahováno. Všem zájemcům byl přiveden plyn, stromy mají automatický zavlažovací systém," vysvětlil Luboš Dvořák.

ZAČNOU Z JARA

V roce 2021 plynule naváže etapa třetí, která skončí na Křižíkově náměstí. "Protože je to etapa nejdelší, kde jsou nemovitosti po obou stranách, začne se ihned, jakmile to zima dovolí. Vedení města doufá, že se do listopadu příštího roku stihne vše dokončit. Objízdné trasy budou obdobné, jen bude navíc k dispozici křižovatka s Havlíčkovou ulicí," uvedl mluvčí na závěr.