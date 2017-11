Budějovické Slavii má pomoci soukromník a velká oprava

České Budějovice - Radnice začne v prosinci hledat pro kulturní dům nájemce na patnáct let.

DUDÁCI. Budějovická Slavie je tradičním kulturním stánkem. V září třeba hostila akci Hrály dudy (na snímku).Foto: Deník/Radka Doležalová

Velké opravy by se měl po mnoha letech dočkat českobudějovický Kulturní dům Slavie. Potřebné miliony by měl ale poskytnout soukromník. Jeho hledání začne už v prosinci.

Podle tiskové mluvčí magistrátu Jitky Welzlové chce město představit svůj záměr možným partnerům 15. prosince v sále zastupitelstva. Zároveň by se mělo v rámci předběžných tržních konzultací diskutovat o stěžejních podmínkách případné spolupráce. „Registrace zájemců o účast na konzultacích je otevřena do 4. prosince,“ říká Jitka Welzlová.

Podle náměstka primátora Petra Podholy chce město najít soukromý subjekt, který by Slavii provozoval a zároveň zajistil celkovou rekonstrukci. Náklady se odhadují přibližně na 150 milionů korun.

Na patnáct let chtějí České Budějovice pronajmout kulturní dům Slavie. Podle náměstka primátora Petra Podholy by se měl nejlepší uchazeč najít při koncesním řízení. Prvním krokem k němu budou nezávislé konzultace se zájemci v prosinci.

Známý dům u Malše, zvaný staršími obyvateli Budějovic také jako „armáďák“, chce město podle Petra Podholy nadále zachovat pro kulturu. „Chceme Slavii udržet jako kulturní a společenský objekt. Aby si někdo nepředstavoval, že tam bude kasino,“ říká Petr Podhola. Zároveň ale dodává, že se už nepočítá s tím, že by se do Slavie stěhoval některý soubor Jihočeského divadla nebo že by se stala novým sídlem Jihočeské filharmonie. Uvedené možnosti se v minulosti také objevily v souvislosti s úvahami o rekonstrukci Slavie.

Podle Petra Podholy se ale nyní počítá jen s celkovou opravou, ne třeba s dostavbou dalších prostor. Opravy mají vyjít na 150 milionů korun. Případná dostavba by podle náměstka primátora vyšla třeba dvakrát dráže. „Neměníme půdorys budovy. Kdybychom chtěli jít cestou dostavby, byly by potřeba úplně jiné finanční prostředky,“ říká Petr Podhola.

Podle hudebního manažera Aleše Trdly z Českých Budějovic objekt renovaci potřebuje. „Chybí tam výtah. Zázemí pro účinkující a umělce je bídné. Když se má stěhovat aparatura, všechno se nosí po schodech,“ popisuje své zkušenosti Aleš Trdla, ale připojuje, že kulturní stánek je na dobrém místě a pro určitý typ akcí by byl docela vhodný. V současnosti funguje například v přízemí hudební klub, pronajímají se menší prostory a v hlavním sále se pravidelně konají různé společenské akce.

Opravy v minulých letech byly jen částečné. Ty budoucí, celkové, by měl podle představ města provádět partner, který vzejde z koncesního řízení. Bude to mít pro něj důležitou výhodu. „Umožní to, aby si nájemce upravil dům podle svého,“ vysvětluje Petr Podhola a připojuje, že městu připadá tato cesta výhodnější než třeba prodej budovy nebo oprava za vlastní prostředky. Podle náměstka primátora Františka Konečného by město z rozpočtu každý rok mohlo opravy splácet částkou kolem deseti milionů korun.

Nájemce Slavie by mohl být znám do podzimu příštího roku. „Koncesní smlouvu bychom chtěli uzavřít někdy ke konci srpna 2018,“ říká Petr Podhola s tím, že termín bude záviset i na průběhu koncesního řízení.