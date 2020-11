Dopady pandemie covid-19 na malé a střední podniky zkoumá právě zahájený dvouletý aplikovaný výzkum, na němž se českobudějovická Vysoká škola technická a ekonomická (VŠTE) podílí spolu s hlavním řešitelem Výzkumným ústavem pro podnikání a inovace a Hospodářskou komorou ČR.

Ilustrační foto. VŠTE | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

„Rozhodně to neznamená, že se výsledky objeví až v září 2022, kdy projekt skončí. Doba je dynamická, a proto transfer nových poznatků do prostředí podnikatelských subjektů probíhá průběžně, například formou odborných workshopů, rozhovorů, konzultací nebo dotazníkových šetření. A to včetně formulací zjištění a doporučení pro tento sektor a veřejnou správu,“ říká Ing. Radka Vaníčková Ph.D. z Ústavu podnikové strategie VŠTE, která vede řešitelský tým.